نرخ جدید کرایه های حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بابک طالبی صبح دوشنبه در جلسه بررسی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در آذربایجان غربی افزود: نرخ جدید کرایه ها در بخش مسافر و در ناوگان سواری 15 درصد، اتوبوس های عادی 20 درصد و اتوبوس های ویژه 30 درصد و در بخش کالا 15 درصد افزایش یافته که جبران افزایش قیمت حاملهای انرژی در این بخش مهم ترین هدف آن است .

وی با بیان اینکه فعالیت ناوگان حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با جدیت کنترل می شود، بیان داشت: برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی و افزایش بی رویه نرخ کرایه های حمل و نقل متاثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نمایندگان این اداره کل روند فعالیت این ناوگان را با جدیت زیر نظر دارند.

طالبی ادامه داد: این اداره کل با ایجاد ساز و کارهای لازم و برقراری ارتباط مستمر با متولیان امر بر عملکرد ناوگان حمل و نقل جاده ای نظارت دارد و نرخ کرایه ها را نیز کنترل می کند و در اجرای دقیق قانون در این بخش از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

در ادامه این جلسه نمایندگان اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی در شهرستانها در خصوص مسائل مربوط به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در شهرستان خود و راهکار های لازم در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند.