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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۸

نرخ جدید کرایه های حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اعلام شد

نرخ جدید کرایه های حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اعلام شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی نرخ جدید کرایه های حمل و نقل جاده ای استان پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بابک طالبی صبح دوشنبه در جلسه بررسی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در آذربایجان غربی افزود: نرخ جدید کرایه ها در بخش مسافر و در ناوگان سواری 15 درصد، اتوبوس های عادی 20 درصد و اتوبوس های ویژه 30 درصد و در بخش کالا 15 درصد افزایش یافته که جبران افزایش قیمت حاملهای انرژی در این بخش مهم ترین هدف آن است .

وی با بیان اینکه فعالیت ناوگان حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با جدیت کنترل می شود، بیان داشت: برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی و افزایش بی رویه نرخ کرایه های حمل و نقل متاثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نمایندگان این اداره کل روند فعالیت این ناوگان را با جدیت زیر نظر دارند.

طالبی ادامه داد: این اداره کل با ایجاد ساز و کارهای لازم و برقراری ارتباط مستمر با متولیان امر بر عملکرد ناوگان حمل و نقل جاده ای نظارت دارد و نرخ کرایه ها را نیز کنترل می کند و در اجرای دقیق قانون در این بخش از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

در ادامه این جلسه نمایندگان اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی در شهرستانها در خصوص مسائل مربوط به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در شهرستان خود و راهکار های لازم در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 1223733

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