دانشگاه آزاد اهر قهرمان مسابقات هندبال بانوان منطقه 13 شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، مسابقات هندبال دانشجویان خواهر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 با شرکت پنج تیم منتخب به مدت دو روز در مجتمع ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برگزار شد.

در این مسابقات پس از رقابت تنگاتنگ تیم های شرکت کننده تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر مقام اول این مسابقات را به خود اختصاص داد و تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و واحد میانه به ترتیب مقام های دوم و سوم این مسابقات را از آن خود کردند.

همچنین کاپ اخلاق این مسابقات به تیم واحد خامنه و با اخلاق ترین بازیکن خانم فضلی از واحد بناب و بازیکن فنی و تکنیکی خانم حدادی از واحد خامنه معرفی شدند.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در اختتامیه این مسابقات حمایت از تیم های ورزشی و جذب ورزشکاران مستعد را از اولویت کاری این حوزه دانشجویی عنوان کرد و کسب مقام اول کشتی و تنیس روی میز منطقه 13 را از دیگر مقام های کسب شده این واحد در سالجاری عنوان کرد.

مهندس کاظم پورگفت: مجتمع ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با زیربنای 3624 متر مربع با صرف اعتباری بالغ 15 میلیارد ریال فعالیت خود را در قالب سالنهای بدنسازی، کشتی، شطرنج، فوتسال، هندبال و با جایگاه ویژه تماشاگران با ظرفیت 1500 آغاز کرده و تاکنون برای تجهیزات و امکانات پیشرفته این سالن ورزشی در جهت تنوع بخشی به فعالیتهای ورزشی بالغ بر دو میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: در جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه دانشجویان در رشته های مختلف ورزشی تیمهای اختصاصی هندبال , فوتبال، فوتسال، تکواندو، کشتی و والیبال تشکیل شده و دانشجویان دراین تیمها فعالیت دارند.

کاظم پور همچنین گفت: با فعالیت مجتمع ورزشی واحد امکان استفاده از واحدهای عملی رشته تربیت بدنی با امکانات پیشرفته دراین مجتمع فراهم شده است.