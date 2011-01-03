حسن پلارک در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان به احداث نیروگاه جدید شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و افزود: نیروگاه جدید تولید برق شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که جدیدترین و بزرگترین نیروگاه برق این مجتمع بزرگ صنعتی به شمار می‌رود بهره‌وری بالای به لحاظ اقتصادی دارد و صرفه بالایی در این مجتمع ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه میزان سرمایه‌گذاری در نیروگاه جدید شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از بسیاری نیروگاه‌های دیگر کمتر است، اظهار داشت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، سرمایه‌گذاری به منظور احداث نیروگاه جدید ذوب آهن اصفهان کمتر از 50 درصد هزینه مورد نیاز برای احداث یک نیروگاه است که در مقابل بهره‌وری بالایی را به نمایش می‌گذارد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به میزان سرمایه‌گذاریهای انجام شده به منظور احداث نیروگاه جدید شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، تصریح کرد: به منظور احداث نیروگاه 110 مگاواتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تنها 400 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه احداث این نیروگاه به سرمایه‌ای بیش از این سرمایه‌ نیازمند است، اضافه کرد: در حالی تنها 400 میلیارد ریال به احداث نیروگاه جدید ذوب آهن اصفهان اختصاص یافته که در حال حاضر اجرای چنین پروژه‌ای نیازمند بیش از یک هزار میلیارد ریال سرمایه است.

پلارک به مزیتهای احداث نیروگاه جدید مجتمع بزرگ صنعتی ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: راه‌اندازی و قرار گرفتن این نیروگاه در چرخه فعالیت، نیاز مجتمع ذوب آهن اصفهان به انرژی برق را برطرف می‌کند و برق در این مجتمع از تولید به مصرف سیر طبیعی خود را طی می‌کند.

وی با اشاره به تعداد نیروگاه‌های تولید برق فعال در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، بیان داشت: با اجرای نیروگاه جدید 110 مگاواتی ذوب آهن اصفهان، تعداد نیروگاه‌های این مجتمع بزرگ صنعتی به چهار نیروگاه می‌رسد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه هم‌اکنون دو نیروگاه در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان فعال هستند، گفت: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تاکنون دو نیروگاه در اختیار داشته است که مجموع توان تولید این نیروگاه‌ها به 100 مگاوات می‌رسد.

وی با بیان اینکه میزان مصرف برق شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بیش از میزان تولید شده توسط این دو نیروگاه است، افزود: میزان نیاز شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به برق 160 مگاوات برآورد می‌شود که با اجرای نیروگاه جدید این شرکت، نیاز آن به نیروگاه‌های خارج از کارخانه برطرف خواهد شد.

پلارک با اشاره به یکی از مزیتهای شاخص نیروگاه جدید تولید برق شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، اظهار داشت: انرژی مورد نیاز این نیروگاه تولید برق از گاز خروجی واحد کک سازی مجتمع ذوب آهن اصفهان تامین می‌شود و نیازی به دیگر سوختهای تامین شده از خارج کارخانه وجود ندارد.

وی به مزیت تامین سوخت نیروگاه جدید تولید برق شرکت سهامی ذوب آهن از گاز کارخانه کک سازی اشاره کرد و ادامه داد: تامین سوخت نیروگاه از این طریق از یک سو هزینه تولید انرژِی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر هیچ‌ نوع آلاینده‌ای نیز وارد محیط زیست نمی‌شود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو همچنین با تاکید بر اینکه شرکتهای داخلی سهم قابل توجهی در احداث این نیروگاه داشته‌اند، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزیهای صورت گرفته، حدود نیمی از هزینه اجرای این پروژه از سوی شرکتهای داخلی تامین شده است.

وی با تاکید بر اینکه نیروگاه جدید تولید برق ذوب آهن اصفهان مراحل تست خود را می‌گذراند، اضافه کرد: تمامی نیروگاه‌های تازه تاسیس باید مراحل تست سرد و تست گرم خود را پشت سر بگذارند و برای تولید برق به صورت جدی آماده شوند.

پلارک با اشاره به برنامه‌ریزیهای انجام گرفته برای انجام تستهای نیروگاه جدید ذوب آهن اصفهان، بیان داشت: مرحله تست سرد نیروگاه ذوب آهن از مهرماه آغاز شده بود و از ابتدای آذرماه نیز مرحله تست گرم یا آزمایش با بار الکتریکی در نیروگاه جدید آغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه عملیات نصب و مراحل مختلف این نیروگاه به پایان رسیده است، ادامه داد: عملیات نصب تجهیزات این طرح به پایان رسیده و با گذر از مرحله تست، نیروگاه برای افتتاح رسمی و تولید برق به صورت جدی آماده خواهد شد.