حمید محمدی نویسنده این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جواد موفقیان خیّر مدرسهساز تهرانی و مقیم کانادا است که هماکنون 82 سالگی را پشت سر میگذارد.
وی افزود: این خیّر مدرسهساز 25 مدرسه بزرگ در گستره تهران قدیم اعم از نظرآباد، کرج و مناطق دیگر ساخته و تجهیز کرده است که این مدارس اصولا دارای خوابگاه و مراکز آموزشی خاص هستند.
این نویسنده اظهارکرد: در حال حاضر مطالعات اولیه درباره نحوه زندگی موفقیان انجام شده و قرار است یک مصاحبه اختصاصی با او به صورت اینترنتی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه کتاب جواد موفقیان به طور معمول دارای 10 فصل داستانی است، عنوان کرد: در کنار این 10 فصل مصاحبه اختصاصی و یادداشتهای دوستان وی که با موضوع خیّر مدرسهساز است، منتشر میشود.
محمدی بیان کرد: به احتمال فراوان این کتاب یک یادداشت مهمان از سوی حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز خواهد داشت.
وی ادامه داد: نمیخواهم این کتاب، کتابی دولتی پسند باشد و بخواهد شخصیت این خیّر مدرسهساز را خاص و بی مانند جلوه دهد بلکه تمام سعی من بر این است که از بزرگنمایی پرهیز و به دنبال رگ و ریشه خیراندیشی وی در کودکی یا نوجوانی باشم.
این نویسنده اضافه کرد: تاکنون متوجه شدم موفقیان زندگی سختی در دوران مدرسه در محله خیام را سپری کرده و فاصله مدرسه تا منزل پدریاش و گل و لای اطراف مدرسه نیز در روحیه وی بسیار تاثیر داشته است.
وی گفت: این خیّر مدرسهساز نخستین مدرسهاش را سال 71 احداث کرده و مدیر موفقی در زمینه هوا و فضا در ایران بوده است.
محمدی درباره دو کتاب دیگرش که زندگینامه خیّرین مدرسهساز هرمزگان بوده، نیز گفت: پیش از این دو کتاب درباره "محمد خطیبیزاده" به عنوان پدر جاسک کهنه و "سید عبدالله هاشمی" نگارش کردم که در سال 87 و 88 چاپ شد.
وی اظهارکرد: هاشمی رئیس مجمع خیّران مدرسهساز استان هرمزگان است و تفاوت اساسی او با سایر خیّران در این است که وی از فعالان حوزه صنعت است که از این حوزه به سمت فعالیت مدرسهسازی برای مناطق محروم روی آورده است.
این نویسنده عنوان کرد: امکان جمعآوری این کتابها در یک مجموعه وجود ندارد اما تصمیم دارم خاطراتی از 50 خیّر مدرسهساز را تالیف کنم.
وی به یکی از این خاطرات اشاره کرد و گفت: خانم کربلایی به دلیل سخنان محمود احمدینژاد در تلویزیون تصمیم به مدرسهسازی میگیرد.
محمدی بیان کرد: هنوز برای تالیف این کتاب زمان خاصی را در نظر ندارم.
