امکان خودکفایی اصفهان در تولید گوشت قرمز وجود دارد

عباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با تاکید بر اینکه تا خودکفایی در تولید گوشت قرمز در استان اصفهان راه زیادی وجود ندارد، افزود: هم‌اکنون امکانات سخت افزاری مورد نیاز به منظور تولید گوشت مورد نیاز استان اصفهان فراهم آمده و در صورت حمایت مسئولان و برنامه‌ریزی مشخص و صحیح، این استان در تولید گوشت قرمز خودکفا خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از گوشت قرمز استان اصفهان توسط دامداران این استان تامین می‌شود، اظهار داشت: هم‌اکنون دامداران استان اصفهان 70 درصد گوشت این استان را تامین می‌کنند که راه زیادی تا دستیابی به خودکفایی تولید گوشت قرمز در این استان باقی نمانده است.

رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان با تاکید بر لزوم تامین پیش‌نیازهای تولید گوشت قرمز در این استان، تصریح کرد: بدون شک با تامین پیش‌نیازهایی نظیر نهاده‌های دامی، اعتبارات لازم و تسهیلات با سود اندک، شرایط برای تولید قابل توجه گوشت قرمز از سوی دامداران فراهم می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تامین پیش‌نیازهای تولید گوشت قرمز، شرایط بهتری برای تولید در دامداریهای استان اصفهان ایجاد می‌کند، اضافه کرد: در صورت تامین پیش‌نیازهای تولید، دامداران استان اصفهان می‌توانند 70 تا 75 درصد نیاز گوشت قرمز این استان را تامین کنند.

حسینی با اشاره به ممنوعیت ورود برخی از اقلام کالا به کشور، بیان داشت: در دو ماه اخیر واردات بی‌ضابطه 90 نوع کالا به کشور ممنوع شد که خوشبختانه گوشت منجمد برزیلی نیز یکی از این اقلام محسوب می‌شد و شرایط برای تولید و فروش گوشت قرمز توسط تولید کنندگان بومی فراهم آمد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون جدیدالابلاغ، واردات گوشت قرمز از دیگر کشورها تنها با صلاح‌دید مراجع ذی‌ربط امکان‌پذیر است، ادامه داد: در صورتیکه مسئولان مربوطه در وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی کمبود گوشت قرمز در بازار را تائید کنند، وارد کنندگان اجازه واردات گوشت را خواهند یافت.

رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان تاکید کرد: خوشبختانه هم‌اکنون ثبت سفارش به منظور واردات گوشت قرمز منجمد برزیلی به سهولت امکان‌پذیر نیست و همین موضوع باعث شده =که تولید کنندگان داخلی گوشت قرمز مجال بیشتری برای تولید و فروش محصول خود داشته باشند.

وی با انتقاد از شیوه تنظیم بازار به وسیله گوشت قرمز تولید شده در داخل کشور نیز گفت: متاسفانه به منظور تنظیم بازار گوشت در داخل کشور، هیچ برنامه مدونی وجود ندارد و بر همین اساس شاهد نوسانات مختلف در بازار این محصول هستیم.

حسینی با تاکید بر اینکه راهکارهای مختلفی به منظور جلوگیری از رشد قیمت‌ گوشت قرمز در کشور وجود دارد، افزود: دولت به منظور جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت گوشت قرمز باید با دامداران سراسر کشور قراردادی را منعقد کند و میزان تولید، کمبود و نحوه تامین زیرساخت‌های لازم را با این تولید کنندگان در میان گذارد.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام دولت می‌تواند انگیزه بیشتری را در بین تولید کنندگان گوشت قرمز داخل کشور ایجاد کند، اظهار داشت: در صورتیکه این قرارداد منعقد شود، دامداران قادر خواهند بود بیش از 70 درصد نیاز کشور را به گوشت قرمز تامین کنند.

رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و مشخص برای تنظیم بهتر بازار گوشت قرمز، تصریح کرد: متاسفانه در ارتباط با چگونگی تنظیم بازار گوشت قرمز در کشور تاکنون برنامه‌ریزی مدون، دقیق و مشخصی صورت نگرفته و در کنار آن تکلیف اعتبارات لازم به منظور پیشرفت و توسعه این بخش نیز مشخص نشده است.

وی خواستار حمایت دولت از دامداران و تولید کنندگان گوشت قرمز در کشور و استان اصفهان شد و اضافه کرد: حمایت از دامداران و تولید کنندگان گوشت قرمز در کشور و استان اصفهان در مقابل خسارت بلایای طبیعی و بیماریهای خطرناک دامی ضروری است.

حسینی از وارد آمدن خسارت به دلیل شیوع بیماریهای خطرناک در میان دامهای استان اصفهان خبر داد و بیان داشت: در ابتدای سال جاری وقوع تب برفکی باعث تلف شدن دامهای بسیار زیادی در سطح استان اصفهان و وارد آمدن خسارتهای شدیدی به دامداران این استان شد.

وی با اشاره به اینکه بیماریهای شایع در میان دامها، بیشتر گریبان‌گیر دامهای جوان می‌شود، ادامه داد: بیماریهای شایع در میان دامها باعث از بین رفتن دامهای کم سن و سال دامداریها شده و به این وسیله خسارتهایی را به این واحدها وارد آورده است.

رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان همچنین گفت: متاسفانه این بیماریهای شایع در میان دا‌ها، سرمایه‌گذاری دامداران را با مشکل مواجه کرده است.