تست گرم اولین واگن قطار شهری مشهد آغاز شد

غلامرضا رجب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه مونتاژ واگن‌ها بلافاصله پس از ورود آنها به مشهد با همکاری 17 کارشناس چینی آغازشد افزود: با پایان مونتاژ واگن ها، هفته آینده مرحله تست نهایی آغاز می شود.

وی با بیان اینکه کارشناسان چینی در دو بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار فعالیت می‌کنند ادامه داد: قطار شهری مشهد قبل از بهره برداری، 18هزار کیلومتر مورد تست قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: برای انجام این مرحله، معادل وزن 750‌ نفر مسافر، به وزن واگن ها اضافه می شود تا آزمایش های نهایی به صورت واقعی انجام شود.

این مسئول با بیان اینکه پس از انجام مرحله تست، بهره‌برداری تجاری قطار شهری آغاز می شود، اضافه کرد: در مرحله اول تا پایان بهمن ماه سه قطار با فاصله 30 تا 35 دقیقه شروع به کار کرده و مسیر 19 کیلومتر از نخریسی به وکیل‌آباد را که 20 ایستگاه از مسیر تونل و هم‏سطح است، طی می‌کنند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد تصریح کرد: با پایان یافتن مراحل مونتاژ واگن‌های اولیه، محموله دوم و سوم واگن ها نیز طی هفته آینده وارد بندر دالیان می‌شود تا بار کشتی شده و به سمت بندرعباس حرکت کند.

رجب نژاد افزود: کشتی حامل سه واگن دوم در تاریخ ۲۵ دی ماه جاری در بندرعباس پهلو می گیرد و کشتی حامل سه واگن سوم نیز ۲۰ تا ۲۵ روز پس از آن به بندرعباس می رسد.

وی در باره قیمت هر واگن قطار شهری مشهد گفت: برای خرید هر واگن یک میلیون و 5۶۰هزار یورو هزینه شده است.

وی تعداد واگن های خریداری شده از چین را ۶۰ واگن اعلام کرد و ادامه داد: در بهمن ماه شاهد بهره برداری از خط یک قطار شهری مشهد خواهیم بود.

پذیرش مسافر هر واگن قطار شهری مشهد ۲۵۰ نفر نشسته و ایستاده، و ظرفیت هر قطار ۷۵۰ نفر نشسته و ایستاده اعلام شده است.

شورای اقتصاد آبانماه گذشته در راستای تسهیل در رفت و آمد شهروندان و با هدف تکمیل و توسعه زیرساخت های حمل و نقل درون شهری، با اجرای طرح احداث خط 2 قطار شهری مشهد نیز موافقت کرد.

