موقوفات حرم حضرت معصومه(س) در مسائل فرهنگی هزینه ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی صبح دوشنبه در دیدار با امام جمعه دستجرد و مسئولان بخش خلجستان قم در خصوص واگذاری تولیت آستانه مقدس حرم حضرت معصومه(س) به وی بیان داشت: پس از واگذاری این مسئولیت به بنده چند نکته که مورد توجه مقام معظم رهبری بود را به همکاران و خادمان حرم کریمهاهل بیت(س) متذکر شدم. نخست اینکه ایشان فرمودند از امکانات و موقوفات حرم حضرت معصومه(س) در راه و اهداف خود حضرت که بیشتر در بعد فرهنگی است استفاده شود و نگاه به اموال و داراییهای حضرت معصومه(س) در این مسیر و راه باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث اموال و موقوفات حضرت، هر شخصی یک نظر و نگاهی دارد خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم به بهترین نحو از اموال و املاک دینی مراقبت کنیم که خدای نکرده خسارتی پیش نیاید و دچار ضربه نشویم.
مردم بهترین متولی موقوفات حضرت معصومه(س) هستند
امام جمعه قم در ادامه با بیان اینکه بهترین متولی موقوفات حضرت معصومه(س) مردم هستند بیان داشت: خود مردم در امر تولیت موقوفات حضرت معصومه (س) بهترین مدیر هستند و فقط باید به آنها فرصت و بها داد و همچنین سخنانشان را شنید.
وی با اشاره به اینکه ائمه اطهار واسطه فیض الهی هستند، اظهار داشت: هر شخصی در جامعه فرصت خدمت به خلق خدا را پیدا میکند که بعضی از افراد از آنها به خوبی استفاده میکند و برخی دیگر نیز این فرصت الهی را از دست میدهند.
تولیت حرم حضرت معصومه(س) با بیان اینکه انسانها در طول زندگیشان به پستها و مقامهای دست پیدا میکنند و بعد از مدتی جابجا میشوند، اظهار داشت: این افراد باید نگاهشان به پستها و مقامها به طور گذار و ناپایدار باشد و نگاه این افراد به جایگاه و پستهایشان که در جامعه بدست میآورند بصورت دائمی و همیشگی نباشد.
وی ادامه داد: اگر دیدگاهمان به پست و مقام بدین صورت باشد، نگاه و نیتمان شکل خواهد گرفت و زمانی که نیت خیر یک شخصی شکل بگیرد خداوند برکات و الطاف خود را نازل خواهد کرد.
امام جمعه قم در پایان گفت: فرصت خدمت به حضرت معصومه باید در جهت احیای خصوصیات اهل بیت (ع) در ابعاد مختلف دنبال شود.
قم - خبرگزاری مهر: تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بر توجه به مسائل فرهنگی در استفاده از موقوفات حرم تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی صبح دوشنبه در دیدار با امام جمعه دستجرد و مسئولان بخش خلجستان قم در خصوص واگذاری تولیت آستانه مقدس حرم حضرت معصومه(س) به وی بیان داشت: پس از واگذاری این مسئولیت به بنده چند نکته که مورد توجه مقام معظم رهبری بود را به همکاران و خادمان حرم کریمهاهل بیت(س) متذکر شدم. نخست اینکه ایشان فرمودند از امکانات و موقوفات حرم حضرت معصومه(س) در راه و اهداف خود حضرت که بیشتر در بعد فرهنگی است استفاده شود و نگاه به اموال و داراییهای حضرت معصومه(س) در این مسیر و راه باشد.
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