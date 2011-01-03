موقوفات حرم حضرت معصومه(س) در مسائل فرهنگی هزینه ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی صبح دوشنبه در دیدار با امام جمعه دستجرد و مسئولان بخش خلجستان قم در خصوص واگذاری تولیت آستانه مقدس حرم حضرت معصومه(س) به وی بیان داشت: پس از واگذاری این مسئولیت به بنده چند نکته که مورد توجه مقام معظم رهبری بود را به همکاران و خادمان حرم کریمه‌اهل بیت(س) متذکر شدم. نخست اینکه ایشان فرمودند از امکانات و موقوفات حرم حضرت معصومه‌(س) در راه و اهداف خود حضرت که بیشتر در بعد فرهنگی است استفاده شود و نگاه به اموال و دارایی‌های حضرت معصومه‌(س) در این مسیر و راه باشد.



وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث اموال و موقوفات حضرت، هر شخصی یک نظر و نگاهی دارد خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم به بهترین نحو از اموال و املاک دینی مراقبت کنیم که خدای نکرده خسارتی پیش نیاید و دچار ضربه نشویم.



مردم بهترین متولی موقوفات حضرت معصومه‌(س) هستند



امام جمعه قم در ادامه با بیان اینکه بهترین متولی موقوفات حضرت معصومه‌(س) مردم هستند بیان داشت: خود مردم در امر تولیت موقوفات حضرت معصومه (س) بهترین مدیر هستند و فقط باید به آنها فرصت و بها داد و همچنین سخنانشان را شنید.



وی با اشاره به اینکه ائمه اطهار واسطه فیض الهی هستند، اظهار داشت: هر شخصی در جامعه فرصت خدمت به خلق خدا را پیدا می‌کند که بعضی از افراد از آنها به خوبی استفاده می‌کند و برخی دیگر نیز این فرصت الهی را از دست می‌دهند.



تولیت حرم حضرت معصومه(س) با بیان اینکه انسان‌ها در طول زندگیشان به پست‌ها و مقام‌های دست پیدا می‌کنند و بعد از مدتی جابجا می‌شوند، اظهار داشت: این افراد باید نگاه‌شان به پست‌ها و مقام‌ها به طور گذار و ناپایدار باشد و نگاه این افراد به جایگاه و پست‌هایشان که در جامعه بدست می‌آورند بصورت دائمی و همیشگی نباشد.



وی ادامه داد: اگر دیدگاه‌مان به پست و مقام‌ بدین صورت باشد، نگاه و نیتمان شکل خواهد گرفت و زمانی که نیت خیر یک شخصی شکل بگیرد خداوند برکات و الطاف خود را نازل خواهد کرد.



امام جمعه قم در پایان گفت: فرصت خدمت به حضرت معصومه باید در جهت احیای خصوصیات اهل بیت (ع) در ابعاد مختلف دنبال شود.