  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

بیست و نهمین دوره/

اسامی داوران بخش مواد تبلیغی و اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم فجر اعلام شد

پنج سینماگر و کارشناس سینما داوری بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاع‌رسانی بیست‌ و نهمین جشنواره فیلم فجر را برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران این بخش حافظ احمدی، حسین زندباف، اکبر عالمی، احمد ناطقی و علی وزیریان هستند. دبیرخانه مواد تبلیغی و اطلاع‌رسانی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر اعلام کرد که قضاوت بخش مواد تبلیغی و اطلاع‌رسانی، پس از پایان مهلت دریافت آثار از هنرمندان در پایان دی ماه انجام خواهد پذیرفت.

اعلام برندگان و اهدای جوایز این بخش 16 بهمن‌ماه در مراسم آغازین جشنواره بیست و نهم فیلم فجر، صورت می‌گیرد. جوایز این بخش شامل سیمرغ بلورین جشنواره به نفر اول هر بخش به همراه جوایز نقدی و لوح افتخار به نفر دوم و سوم هر بخش به همراه جوایز نقدی خواهد بود.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.

