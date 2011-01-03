به گزارش خبرگزاری مهر، داوران این بخش حافظ احمدی، حسین زندباف، اکبر عالمی، احمد ناطقی و علی وزیریان هستند. دبیرخانه مواد تبلیغی و اطلاعرسانی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر اعلام کرد که قضاوت بخش مواد تبلیغی و اطلاعرسانی، پس از پایان مهلت دریافت آثار از هنرمندان در پایان دی ماه انجام خواهد پذیرفت.
اعلام برندگان و اهدای جوایز این بخش 16 بهمنماه در مراسم آغازین جشنواره بیست و نهم فیلم فجر، صورت میگیرد. جوایز این بخش شامل سیمرغ بلورین جشنواره به نفر اول هر بخش به همراه جوایز نقدی و لوح افتخار به نفر دوم و سوم هر بخش به همراه جوایز نقدی خواهد بود.
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمنماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار میشود.
نظر شما