40کیلومتر از شبکه انتقال و توزیع آب گچساران فرسوده است

سید قدرت الله تقویان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: فرسودگی لوله های فلزی موجود موجب هدروی آب شده و بر این اساس برای جلوگیری از هدر روی آب این شهر، باید 40 کیلومتر لوله فرسوده جمع آوری شود.

وی بیان کرد: حدود 10میلیارد ریال اعتبار برای جمع آوری 40 کیلومتر لوله فلزی و اصلاح شبکه توزیع آب این شهر لازم می باشد.

تقویان اظهار داشت: طی سال جاری 19 کیلومتر از شبکه توزیع آب این شهر اصلاح شده و در سال آینده نیز 14 کیلومتر دیگر از این شبکه اصلاح می شود.

وی همچنین وضعیت آب شرب گچساران را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: به همه شهروندانی که از دستگاه تصفیه کننده آب استفاده می کنند اعلام می داریم که آب گچساران هیچ مشکلی نداشته و نیازی به تصفیه ندارد.

تقویان گفت: هم اکنون تصفیه خانه شهرستان گچساران 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تا سال 90 به بهره برداری می رسد.

وی همچنین یادآور شد: هرشش ماه یک بار آنالیزهای شیمیایی آب شرب مناطق مختلف استان انجام می شود و شورای سلامت و دانشگاه علوم پزشکی نیز بر بهداشتی بودن آب نظارت کامل دارند.