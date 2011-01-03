بساط انتقادهای بی مورد باب شده است/ مسئولان به جای انتقاد کار کنند

اکبر غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای ایجاد نظم و رسیدن به توسعه هریک از نهادهای کشوری باید در جای خود قرار گرفته و کارکردهای حوزه خود را داشته باشند افزود: اینکه مردم و مطبوعت از مسئولان انتقاد کنند اشکالی ندارد اما متاسفانه مسئولان نیز به جای عملکرد، به انتقادات بی مورد و فرافکنی روی آورده اند.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه یک مسئول اجرای وظایف است نه انتقاد از بخشهای دیگر افزود: مسئولان به جای انتقادات بی مورد که اغلب بوی فرافکنی دارد به اصلاح، اقدام و اجرای امور محوله بپردازند.

غفاری با بیان اینکه اساسا" انتقاد یک مسئول از موارد مختلف درست و اصولی نیست گفت: مسئولان باید به جای فرافکنی پاسخگوی عملکرد خود باشند.

رفع اتهام از استانداری در موضوع واردات گوسفند از ارمنستان

رئیس منطقه پنج کشوری و مدیرکل بازرسی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اتهامات مطرح شده توسط محافل مختلف به مدیریت ارشد استان آذربایجان شرقی در خصوص واردات گوسفند از ارمنستان گفت: به محض دریافت گزارش در خصوص دست داشتن برخی از مقامات عالی استان در خصوص واردات گوسفند از ارمنستان، موضوع در دستور کار اداره کل بازرسی قرار گرفت.

اکبر غفاری تصریح کرد: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد سازان دامپزشکی کشور به استانهای شمالغرب اجازه داده بود تا در صورت نیاز، با مجوز استانداری ها و توسط یکی از ارگان ها به وادرات گوسفند اقدام کنند.

به گفته غفاری، بدین ترتیب واردات گوسفند از ارمنستان با مجوز استانداری، دامپزشکی و کشتارگاه تبریز صورت گرفته و کاملا قانونی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی در خصوص اتهامات و گزارشات دریافتی به صورت جدی وارد می شود یادآور شد: در این مورد حتی شخص آقای استاندار نیز به شدت پیگیر این پرونده بودند تا موضوع آشکار شده و در صورت وقوع هرگونه تخلفی در هر سطحی، با آن برخورد گردد.

بررسی وضعیت به کارگیری نیروها توسط مدیران ارشد استانی

رئیس منطقه پنج کشوری و مدیرکل بازرسی آذربایجان شرقی همچنین در خصوص شبهات وارد شده به برخی استخدام های صورت گرفته در مجموعه استانداری به ویژه احتمال استفاده از نیروهای بازنشسته در پستهای کلیدی نیز گفت: به دلیل حساسیت موضوع، پرونده های تمام نیروهای به کار گرفته شده در این مجموعه به دقت بررسی و مشخص شد هیچگونه به کارگیری و استخدام نیروهای استانداری خارج از روال قانونی نبوده است.

به گفته وی، اغلب نیروهای حلقه اصلی استانداری که بیشترین شبهات بدانها بود یا از نیروهای مامور از ارگانهای دیگر بوده یا به عنوان مشاور مورد استفاده قرار گرفته اند.

اکبر غفاری اما به تخلفات صورت گرفته در دیگر ارگانهای دولتی آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: به خاطر همین به کار گیری غیرقانونی نیروها در سطوح مختلف بود که طی سالجاری پنج مدیر ارشد استانی از کار برکنار شده اند.

رئیس منطقه پنج کشوری و مدیرکل بازرسی آذربایجان شرقی همچنین از حساسیت و برخورد جدی این مجموعه با مقوله دوشغله ها خبر داد و افزود: طی سال جاری با قاطعیت تمام در خصوص دوشغله ها وارد شده و اقدام به برکناری افراد متخلف کرده ایم.

وی حتی از ورود به اعضای هیئت مدیره ارگانهای دولتی خبر داد و افزود: 40 دستگاه دولتی دارای هیئت مدیره هستند که در برخی از آنها به کارگیریهای غیرقانونی دیده شده بود که با صدور احکا قانونی، افراد یاد شده ازکار برکنار شدند.

سابقه اجرایی بنده مانع اجرای وظایفم نیست

غفاری که تا چندی پیش معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی بوده و 25 سال سابقه اجرایی دارد در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که چگونه می تواند عملکرد دوستان سابق خود در مجموعه های اجرایی را بررسی و در صورت تخلفات احتمالی با آنان برخورد کند گفت: بر اساس وظایف قانونی و مسئولیت شرعی، دوستی و ارتباطات گذشته با مسئولان هرگز نباید و نمی تواند مانع از اجرای وظایف قانونی باشد.

رئیس منطقه پنج کشوری و مدیرکل بازرسی آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه مجموعه مدیران ارشد استانی همواره یاور این اداره کل در وظایف خود بوده اند گفت: ‌در پرونده اخیر نیز شخص استاندار به شدت پیگر و خواستار بررسی دقیق و برخورد با متخلفان در هر سطحی بود.

وی در عین حال با بیان اینکه سیاست بازرسی، کمک به مدیران استان بوده و انجام بازرسی ها نیز منافاتی با وظایف طرفین ندارد یادآور شد: طی این مدت به هیچ عنوان مقاومت و کارشکنی در امور مربوط به اداره کل بازرسی در استان مشاهده نشده است.

رمز موفقیت بازرسی مردمی بودن آن است

رئیس منطقه پنج کشوری و مدیرکل بازرسی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، رمز موفقیت این سازمان را در اتصال به مردم دانست و افزود: سیاست اصلی ما بر پاسخگویی و ارتباط تنگاتنگ با مردم استوار شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، حدود 520 نفر در سراسر آذربایجان شرقی به عنوان بازرس افتحاری از بین اقشار مختلف مردم انتخاب و با آموزهاش لازم به عنوان بازرسان افتخاری، همکاری خود را با بازرسی استان آغاز کرده اند.

اکبر غفاری با تاکید بر اینکه مهمترین مشکل سازان بازرسی "خلاء اطلاعاتی" است گفت: در این میان نقش خبرنگاران به عنوان دیده بان و ناظر عملکرد دستگاه های مختلف بسیار حیاتی است.

وی از خبرنگاران خواست تا در صورت داشتن هرگونه اطلاعات در خصوص تخلفات احتمالی از ارگانهای مختلف، مراتب را به اداره کل بازرسی اعلام کرده و از نتیجه بررسی های صورت گرفته نیز اطلاع حاصل کنند.

رئیس منطقه پنج کشوری و مدیرکل بازرسی آذربایجان شرقی با بیان اینکه همچون این مجموعه، رسانه ها نیز در جمع ارگانهای نظارتی قرار می گیرند خاطرنشان کرد: تنها تفاوت بازرسی با رسانه ها این است که ما اجازه و توانایی تشکیل پرونده و برخورد با تخلفان را داریم اما رسانه ها تنها می توانند به انعکاس مشکلات بپردازند.