20 هزار خانوار روستایی کالابرگ سوخت دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی صبح یکشنبه در جلسه حمل و نقل و تنظیم سوخت استان افزود: کالابرگ های سوخت آماده توزیع میان متقاضیان واجد شرایط است و با اتمام ثبت نام و رفع موانع، توزیع کوپن سوخت در میان روستاییان آغاز می شود.

وی ادامه داد: مشکلات و موانع موجود در توزیع سوخت صنایع و مرغداری استان هم در چند روز آینده حل خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی آذربایجان غربی نیز در این جلسه از کاهش محسوس ترافیک در شهرهای بزرگ استان بویژه ارومیه خبر داد و گفت: بررسی های پلیس نشان می دهد از ترافیک های صبحگاهی و شامگاهی به طور محسوس کاسته شده است.

در این جلسه که بازرسان ویژه ستاد سوخت کشور نیز در آن حضور داشتند مشکلات ناوگان حمل و نقل کالا و مسافر استان از جمله رفع موانع دریافت وام 10 و پنج میلیون ریالی رانندگان، نحوه اعمال افزایش قیمت ناوگان مسافری و همچنین ساماندهی نحوه توزیع گاز مایع در مناطق دور دست استان بررسی و تصمیمات لازم در این راستا اتخاذ شد.

براساس اعلام مدیران شرکتهای ملی پخش فرآورده های نفتی مناطق دوگانه آذربایجان غربی، میزان مصرف انواع سوخت در آذربایجان غربی با گذشت 14 روز از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به دو هفته قبل از اجرای این قانون 10 تا 70 درصد کاهش یافته است.

نفت سفید با بیش از 70 درصد، بیشترین کاهش را در بین سوخت های گازوئیل، گاز CNG، نفت کوره و گاز مایع دارد و به علت رغبت مردم برای استفاده از بنزین به جای گاز CNG مصرف این سوخت هم در استان تفاوت چندانی با مدت زمان یاد شده نشان نمی دهد.