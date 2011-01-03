اتمام تدوین اولیه بودجه سال90 / زمان تقدیم بودجه به مجلس معلوم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر محمد رضا میرتاج الدینی درباره زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1390 به مجلس افزود : کارهای بودجه از نظر تدوین اولیه از طرف دستگاه ها و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور انجام شده است اما هنوز به دولت نیامده است .



وی درباره دلایل این تاخیر گفت : معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در مجلس برای نهایی کردن برنامه پنجم مشغول است و تمام وقت خودشان را در آنجا گذاشته اند و حتی به جلسات دولت هم نمی توانند بیایند .



معاون پارلمانی رئیس جمهورافزود : از طرف دیگر تا برنامه پنجم نهایی نشود نمی توان لایحه بودجه را تقدیم کرد زیرا بعضی از احکام این بودجه منوط به نهایی شدن برنامه پنجم است .



وی همچنین تصریح کرد : منتظریم تا ایرادات شورای نگهبان به برنامه پنجم در مجلس سپری و نهایی شود تا بتوانیم بودجه را در دولت تدوین و به مجلس بدهیم .



میرتاج الدینی اضافه کرد: زمان تقدیم بودجه به مجلس را نمی توانیم تعیین کنیم، تلاش ما این است که دراولین فرصت ممکن این کار را انجام شود .



وی درباره قیمت نفت در بودجه گفت : هنوز در این موارد وارد بحث نشده ایم .



معاون پارلمانی رئیس جمهورهمچنین درباره برنامه پنجم و اساسنامه صندوق توسعه ملی افزود : ما اساسنامه صندوق توسعه ملی را جدا از برنامه پنجم داده بودیم اما مجلس فرصت نکرد به موقع رسیدگی کند .



وی گفت : بررسی اساسنامه صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم کار سنگینی است که نمایندگان در حال بررسی آن هستند .



میرتاج الدینی درباره گزینه دولت برای وزارت خارجه هم گفت : فرصت مقتضی پیش بیاید دولت گزینه اش را اعلام می کند .



وی درباره جلسات مشترک دولت ومجلس نیز گفت: از نظر دولت برای برگزاری این جلسه زمان داریم. فکر کنم بعد از تحویل بودجه به مجلس این نشست راتشکیل دهیم و پیش از آن هم نشست های مختلف ادامه خواهد داشت.