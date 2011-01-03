سهمیه گازوئیل حمل و نقل عمومی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در حاشیه چهارمین جشنواره پژوهشهای بازرگانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر این خبر مهم را اعلام کرد و گفت: قرار شده است به زودی جزئیات این تصمیم اعلام عمومی شود.

وی با بیان اینکه ستاد هدفمندی یارانه ها علاوه بر سهمیه، با افزایش کرایه حمل و نقل عمومی موافقت کرده است، افزود: حمایتها به‌گونه ای خواهد بود که به شرکتهای حمل و نقلی آسیبی وارد نشود.

وزیر بازرگانی اعلام کرد: تمام مشکلات مربوط با هدفمندی یارانه‌ها هر شب در ستاد هدفمندی یارانه ها بررسی و در صورت نیاز، تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌شود.

پیش از این ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود: سوخت کلیه خودروهای گازوئیل سوز با توجه به نوع و کاربری سهمیه بندی شده و گازوئیل سهمیه ای خودروهای گازوئیل سوز به قیمت هر لیتر 1500ریال و گازوئیل غیرسهمیه ای به قیمت هر لیتر 3500 ریال تعیین و از طریق کارت هوشمند سوخت قابل استفاده خواهد بود.