ترافیک 8 محور ارتباطی آذربایجان غربی کنترل الکترونیکی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا رحمانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تا پایان امسال شش محور ارتباطی در آذربایجان غربی به سیستم الکترونیکی کنترل ترافیک مجهز می شوند، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون دو محور شهید کلانتری ارومیه و جاده ارومیه – سلماس به دوربین های نظارتی مجهز شده اند.

وی با بیان اینکه برای نصب این دوربینها پنج میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود، اظهار داشت: این میزان اعتبار جهت خرید و نصب یک دوربین نظارتی، دو دوربین شناسه گرو نرم افزار مربوطه هزینه شده که از طریق فیبر نوری به مرکز مدیریت راهها متصل می شوند.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: با استفاده از این تجهیزات نظارت بر مسیرهای رفت و برگشت به لحاظ میزان تردد، کنترل میزان سرعت هر یک از وسائط نقلیه و فاصله آنها با یکدیگر توسط کارشناسان اداره کل حمل و نقل و پایانه، مرکز مدیریت راههای اداره کل راه و ترابری و پلیس راه آذربایجان غربی امکان پذیر می شود.