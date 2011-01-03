طولانی شدن پروژه های عمران شهری در خرم آباد مردم را کلافه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه یکشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه کار شورایی باعث محکم کاری و پختگی کار می شود، یادآور شد: ما نباید وحشت داشته باشیم از خرد جمعی چرا که این نوع فعالیت عامل پیشرفت و ترقی و رشد جامعه است و نباید این اصل را با چیزی معامله کرد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه شوراهای اسلامی یک نهاد مردمی در جهت خدمت به خود مردم است، افزود: خدمت شورای اسلامی چیزی جز دلسوزی، اظهار محبت به مردم و گره گشایی از کار مردم نیست که این موضوع یک امر بسیار مهم است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تاکید بر اینکه در این زمینه بدون همکاری مردم کار پیش نمی رود، یادآور شد: انتظار این است که وقت شوراهای اسلامی صرف ارائه طرح ها و پیشنهادات اساسی شود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه شوراها باید به سمت راه حل هایی برای گره گشایی کار مردم در زمینه های بهداشتی، رفاهی، اجتماعی و عمرانی باشند، تصریح کرد: باید مواظب بود که مبادا وقت شورای اسلامی صرف کارهایی شود که سودی در پی نخواهد داشت.

وضعیت زیرساختهای فرهنگی در خرم آباد مطلوب نست

وی همچنین بر ضرورت توجه به فعالیتهای فرهنگی در خرم آباد تاکید کرد و یادآور شد: متاسفانه در شهر خرم آباد وضعیت زیرساخت های فرهنگی در حد مناسب نیست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: شورای اسلامی همانگونه که در فعالیتهای عمرانی سرمایه گذاری می کند باید در کاهای فرهنگی نیز خود را دخیل بداند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه همکاری و پشتیبانی جدی شورای اسلامی از شهرداری توام با نظارت کامل یک ضرورت است، یادآور شد: اگر حمایت شورای اسلامی نباشد موفقیتی حاصل نخواهد شد.

به سامان رسیدن خرم آباد در گرو تعامل شهرداری و شورای شهر است

وی با تاکید بر اینکه نماد شورای اسلامی شهرداری است، یادآور شد: طبیعی است که شوراها باید پشتیبانی و تعامل لازم را با شهرداری داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: از سوی دیگر شهرداری نیز باید به دلسوزیهای شورا توجه کند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه به سامان رسیدن خرم آباد در گرو تعامل شهرداری و شورای شهر است، عنوان کرد: باید روند اجرای پروژه هایی که گره گشای مشکلات شهر است سرعت بخشیده شود.

شورای اسلامی برای تسریع پروژه های عمران شهری چاره اندیشی کند

وی با بیان اینکه طولانی کردن پروژه های شهری باعث کلافه شدن مردم می شود، یادآور شد: در حال حاضر ترافیکی که در شهر خرم آباد ایجاد شده است مردم را کلافه کرده است و شورای اسلامی باید در این خصوص چاره اندیشی کند و در راستای سرعت بخشیدن به پروژه ها حرکت کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: باید از توانمندی های موجود برای سرعت بخشی به پروژه های عمران شهری در خرم آباد استفاده شود.

وی با بیان اینکه طولانی شدن پروژه های عمرانی شیرینی آن را از کام مردم می گیرد، خواستار نظارت و همکاری هر چه بیشتر شورای شهر و شهرداری در راستای به اتمام رسیدن پروژه های در دست اجرا در خرم آباد شد.

ضرورت استفاده از مشارکت و توانمندی زنان در خرم آباد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین در ادامه سخنان خود تعامل میان دستگاههای اجرایی و شوراها را یک ضرورت خواند و بیان داشت: دستگاههای اجرایی باید خود را با سیاست های مدیریت شهری هماهنگ کنند.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین خواستار مشارکت دادن بانوان در امور شهری شد و بیان داشت: در استان لرستان و شهر خرم آباد از حضور و توانمندی بانوان باید بیش از پیش باید استفاده شود چرا که در بسیاری از فعالیت ها که از توانمندی بانوان استفاده شده پیشرفت حاصل شده است.