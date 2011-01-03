دومین تقدیر بنیاد شاهنامه از کارگردانان تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم قدردانی که به دلیل توجه این کارگردان به داستان‌های شاهنامه فردوسی و روایت آن برای کودکان و نوجوانان با زبان نمایشی، دوشنبه 13 دی‌ماه انجام می‌شود، این، دومین مراسم تقدیر بنیاد شاهنامه از کارگردانان تئاتر در یک ماه گذشته است. مدتی پیش بنیاد از پری صابری کارگردان رستم و اسفندیار در تالار اصلی تئاتر شهر تجلیل کرد.

دکتر محمد حسین طوسی زند رئیس، یاسر موحدفر دبیرکل، دکتر احمد ابوحمزه، میثم موحد فر و مرجان فولادوند اعضای شورای مرکزی بنیاد شاهنامه هستند که عصر امروز دوشنبه پس از تماشای نمایش "قصه های من وتو و رستم و شاهنامه" از کارگردان آن تقدیر می‌کنند. این بنیاد یک بنیاد مردمی درزمینه پاسداشت شاهنامه فردوسی است.

ثبت هزاره شاهنامه در فهرست رویدادهای فرهنگی 2010 و 2011 یونسکو، تلاش برای ثبت هنر نقالی با همکاری میراث فرهنگی واجرای برنامه‌های متعدد شاهنامه‌خوانی و شاهنامه‌پژوهی در ایران و در کشورهایی مانند آلمان، اطریش، قزاقستان و... از دیگر اقدامات مهم این بنیاد بوده است.

"قصه‌های من وتو و رستم و شاهنامه" به نویسندگی حسن باستانی برداشتی از داستان‌های شاهنامه به زبان ساده، با نگرشی به شخصیت رستم برای کودکان و نوجوان است که با عروسک‌هایی ساخته شده از مواد بازیافتی به صحنه می‌رود. در این نمایش که تا پایان دی‌ماه هر روز به جز شنبه‌ها ساعت 19 در تالار هنر اجرا می‌شود. ناصر آویژه، محسن علی‌محمدی و میترا شجاعی بازی می‌کنند.