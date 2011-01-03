رویکرد آموزشی جشنواره ملی انیمیشن­ در همدان مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگارمهر در همدان، حسن کی پور صبح دوشنبه در دیدار با اعضای کمیته پژوهشی شهر الکترونیک همدان، گفت: رویکرد آموزش محوری جشنواره ملی تولید انیمیشن های شهر الکترونیک همدان در فرهنگ سازی بنیادین نقش اساسی دارد.

کی پور با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره تولید انیمیشن های شهر الکترونیک می تواند نقش مهمی در فرهنگ سازی داشته باشد، افزود: در برگزاری این جشنواره در سال آینده دانشگاه صنعتی همدان همکاری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه باید موضوعات پژوهش محور در جامعه تقویت شود، اظهار داشت: مشکل اساسی ساختارهای آموزشی حافظه محور بودن آن است و در این خصوص از آنجایی که جشنواره ملی انیمیشن رویکرد فرهنگ سازی دارد می تواند مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فنی و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه وسعت شهر همدان هزینه های ارائه خدمات را افزایش داده است، گفت: باید به تناسب خدمات و به منظور کاهش هزینه های مدیریت شهری فرهنگ شهروندی را ارتقا داد.

محسن صادقیان یکی از محورهای توسعه را ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان عنوان کرد و گفت: جشنواره ملی تولید انیمیشنهای شهر الکترونیک همدان بسترلازم را برای فرهنگ سازی در خصوص استفاده از خدمات الکترونیک فراهم می کند.

رئیس کیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به شعارهای تحقق شهرالکترونیک، گفت: کمیته پژوهشی شهر الکترونیک همدان به دنبال آن است تا با بستر سازی ارائه خدمات الکترونی در حوزه مدیریت شهری، گام های بلندی بردارد.

نرگس نورالله زاده اظهار داشت: مدیران باید برنامه ای مدون از خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه کنند تا همه مردم و دستگاههای دولتی از آن استفاده کنند.

دبیر کمیته پژوهشی شهر الکترونیک نیز گفت: کمیته شهر الکترونیک در شورای اسلامی شهر همدان هدفمند است و در نظر دارد تا محورهای توسعه شهر الکترونیک را به گونه ای بررسی و بستر سازی کند که مردم به سرعت بتوانند از نتایج آن استفاده کنند.

محمد مهدی شیر محمدی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جشنواره ضمن تثبیت نام همدان به عنوان قطب انیمیشن کشور بتواند خدمات ارزنده و ارزشمندی را برای شهر همدان به همراه داشته باشد.