نخستین مرکز رشد فناوری تخصصی خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر از بندر امام خمینی(ره)، سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز دوشنبه در آیین افتتاح این مرکز رشد، به توانمندی علمی این دانشگاه در بخش تحقیق و پژوهشهای کاربردی اشاره کرد و خواستار حمایت بیشتر شرکتها و صنایع از اجرای پروژه‌ های پژوهشی کاربردی توسط دانشگاه شد.

حسن مروتی همچنین از برنامه ‌ریزی و سیاستگزاری برای توسعه تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه خبر داد و با بیان اینکه در دانشگاه شهید چمران 120 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، 80 رشته در مقطع کارشناسی و دو رشته نیز در مقطع کاردانی تدریس می‌ شود، گفت: قصد داریم دانشگاه شهید چمران را به سمت توسعه و افزایش تحصیلات تکمیلی سوق بدهیم.



وی در ادامه به اهمیت پژوهش اشاره کرد و گفت: پژوهشها باید به سطح جامعه کشانده و عمومی شود‏ چراکه معتقدیم هیچ امری بدون پژوهش امکان‌ پذیر نیست، پژوهشها وقتی هدف‌ دار باشد موفقیت بیشتری را به همراه خواهد داشت به همین سبب از صنایع و دستگاه‌ های استان دعوت کرده‌ ایم تا با مشارکت دانشگاه، مراکز تحقیقاتی مشترک تاسیس کنند.



سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز همچنین عنوان کرد: در حال حاضر حتی کشورهای غربی به رشد علمی ایران اعتراف کرده ‌اند و امیدواریم با جهت‌ دهی پژوهشها بتوانیم گام بزرگی در راستای اثبات کشور در زمینه علمی برداریم.



رئیس پارک علم و فناوری خوزستان نیز در این آیین از افزایش مراکز رشد تخصصی در استان خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری دو مرکز رشد تخصصی دیگر که ظرفیت‌ سنجی لازم برای آنها صورت گرفته در استان تاسیس می ‌شود.



بابک مختاری این دو مرکز رشد تخصصی را در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و دانشگاه آزاد اسلامی دزفول عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 24 پارک علم و فناوری و 64 مرکز رشد تخصصی در کشور تاسیس شده و با احتساب مراکز اقماری، نود و ششمین مرکز رشد تخصصی کشور در پتروشیمی بندر امام به بهره ‌برداری ‌رسید.



وی افزود: تاسیس و توسعه شرکتهای دانش ‌بنیان در حوزه مزیتهای نسبی استان از جمله صنعت پتروشیمی، یکی از برنامه‌ های راهبردی پارک علم و فناوری است و در همین راستا، تأسیس مرکز رشد تخصصی پتروشیمی در صدر اولویتهای کاری پارک علم و فناوری خوزستان قرار داشت.



مختاری با بیان اینکه پارک علم و فناوری به عنوان بستر و ساختاری کلیدی و با اهمیت برای دستیابی به توسعه علمی و فناوری شناخته شده است، خاطرنشان کرد: این پارک به منظور تبدیل دانش به ثروت، تجاری ‌سازی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد شبکه فناوری بین صنعت و دانشگاه از طریق ارائه خدمات متناسب ایجاد شده است.



در بخش دیگری از این مراسم، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به دستاوردهای علمی سالهای اخیر، گفت: باید این مسئله را باور کنیم که می‌توانیم نقطه آغازین همه حرکتهای علمی باشیم.



حجت‌الاسلام عبدالباری جوانمردزاده افزود: جمهوری اسلامی ایران مفتخر است که با وجود همه تحریمها روی پای خود ایستاده و در بسیاری از موارد خودکفا بوده و هیچ احتیاجی به بیگانگان ندارد.



وی ادامه داد: برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس غیر از چیزی که غربیها به آنها داده ‌اند، دستاورد دیگری ندارند کافی است که غرب اندکی از آنها عصبانی شود و به آنها خشم بگیرد و غمزه‌ ای نشان دهد آنگاه است که این کشورها دیگر از خود چیزی نخواهند داشت و نابود می ‌شوند.



حجت‌الاسلام جوانمردزاده همچنین با ابراز خرسندی از راه‌ اندازی مرکز رشد تخصصی در پتروشیمی بندر امام (ره)، گفت: این حرکت جالبی است که نقطه پیوند بین علم و صنعت محسوب می ‌شود و پیوند بسیار مبارکی است که تاثیر زیادی در پیوند علم و عمل دارد.



مدیر‌عامل شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (ره) همچنین در آیین افتتاح این مرکز عنوان کرد: وظیفه اصلی پارک علم و فناوری ایجاد ارتباط بیشتر و آسانتر میان دو سازمان و همچنین تقویت ارتباط شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه با شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (ره) است.



محمد‌حسین ظریفکار‌فرد، افتتاح این پارک را در راستای تسهیل فرآیند تبدیل دانش فنی به محصول دانست و گفت: این شرکت تمایل دارد به صورت ویژه از نظر انجام پروژه‌ های کاربردی با دانشگاه شهید چمران اهواز همکاری کند و همکاری این دو نهاد سبب ارتقای توانمندی‌ های دانشگاه شهید چمران اهواز و شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می‌شود.



وی در ادامه بیکاری را باب‌ الفساد و ریشه تمام معضلات اجتماعی جامعه دانست و گفت: مشکلاتی در سطح جامعه وجود دارد که ریشه تمام آنها را می‌ توان بیکاری برشمرد.



مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (ره) خاطرنشان کرد: با توسعه دانش و عجین کردن صنعت و علم می ‌توان گام ‌های موثری در توسعه صنعت و کاهش نرخ بیکاری برداشت و ریشه ناهنجاری‌ های اجتماعی را خشکاند.



ظریفکار‌فرد افزود: در این راستا گامهای بسیار موثری برداشته شده و افتتاح مرکز رشد تخصصی پارک علم و فناوری نمونه ‌ای از این اقدامات است.



وی با بیان اینکه تعامل بین دانشگاه و صنعت سبب تعالی و پیشرفت محسوس کشور می ‌شود، تصریح کرد: چنانچه بتوانیم این دو بخش بزرگ و تاثیرگذار را با یکدیگر عجین کنیم بدون تردید بسیاری از مشکلات موجود برطرف می ‌شود.



مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (ره) توجه به پژوهش و تحقیق را از راهکارهای مهم توسعه و پیشرفت دانست و گفت: باید زمینه ‌ای را فراهم کنیم که همه افراد و اقشار را به این مهم سمت و سو داده و زمینه توسعه و پیشرفت کشور را مهیا کنیم.



رئیس مرکز پژوهش شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (ره) نیز با اشاره به ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی دانشگاه در راستای گره‌ گشایی از مشکلات صنایع گفت: پارک علم و فناوری خوزستان و پتروشیمی بندر امام (ره) به عنوان یک الگو برای سایر صنایع معرفی می ‌شود.



سیمین عیدی‌ وند مهم‌ ترین مزیت استقرار پارک علم و فناوری را بهره ‌مندی از فضای تحقیقاتی، رقابتی و امکان هم‌ افزایی عنوان کرد و افزود: پارک علم و فناوری با ایجاد یک چتر حمایتی و هدایتی فرآیند تاسیس و توسعه شرکت ‌های دانش ‌بنیان را تسریع می ‌کند.



وی بر ارتقای سطح مهارتها در جامعه تاکید کرد و گفت: نظام آموزشی ما باید به گونه ‌ای طراحی شود که مدیر و پژوهشگر توانمند تربیت کند.



عیدی ‌وند اضافه کرد: باید زیرساختهای پژوهش و فناوری را فراهم کنیم تا افراد پژوهشگر و محقق به راحتی بتوانند به سادگی به تحقیق و پژوهش بپردازند در صورت دستیابی به این مسئله می‌ توان به راحتی زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم کرد و بسیاری از مشکلات موجود را برطرف ساخت.



در این مراسم، پیام بدالحسین بیات مدیر عامل شرکت پتروشیمی کشور و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به مناسبت افتتاح مرکز رشد تخصصی در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام قرائت شد.