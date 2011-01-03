17 کمیته نظارت و ارزشیابی در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در کوهرنگ ، علی گرجی پیش از ظهر دوشنبه در نخستین نشست ستاد دهه فجر شهرستان کوهرنگ با اشاره به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران در ممالک و ادیان دیگر‌ اظهار داشت: مردم همیشه در صحنه کشور و به ویژه این شهرستان امسال همچون سالهای گذشته با حضور باشکوه خود در برنامه‌های دهه فجر و به ویژه راهپیمایی 22 بهمن حماسه دیگر بیافرینند.

وی برنامه‌های دهه فجر امسال را بسیار ویژه‌تر از سالهای گذشته برشمرد و گفت: با توجه به پایان فتنه و توطئه فتنه انگیزان حضور پرشکوه‌تر مردم باید مشت محکمی به دشمنان باشد که همین‌طور هم خواهد بود.

گرجی از تشکیل 17 کمیته نظارت و ارزیابی به مناسب دهه فجر امسال خبر داد و گفت: کمیته‌های قرآن، رسانه، فرهنگی، هنری، بسیج، اممنیت و انتظامات، اصناف، ارتباطات و اطلاع‌رسانی، ایثارگران، فرهنگیان، فضاسازی، جوانان در این استان تشکیل و به فعالیت خواهند پرداخت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در ادامه دهه فجر انقلاب اسلامی را دهه شکرگزاری نامید و گفت: با پیروزی جمهوری اسلامی و دستاوردهای بیشماری که نصیب این نظام اسلامی و الهی شد، اکنون نظام جمهوری اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد.

وی تاکید کرد: باید قدردان نظام جمهوری اسلامی بوده و برای استحکام و تقویت بیش از پیش این نظام تلاش کنیم.

گرجی با تأکید بر اینکه امروز ایران اسلامی ام‌القری جهان اسلام است، گفت: اقتدار امروز نظام اسلامی را مرهون درایت و مدیریت رهبری خواند و تصریح کرد: در طول سه دهه انقلاب رهبری و ولایت نقش مهمی در استمرار انقلاب داشتند و امروز که شاهد اقتدار نظام جمهوری اسلامی هستیم به برکت وجود ولایت فقیه، تبعیت و پشتیبانی مردم از حریم ولایت و وحدت مردم است.

وی با اشاره به تهدیدات انقلاب در دهه چهارم اظهار داشت: نفاق‌افکنی از مهمترین تهدیدات استکبار علیه انقلاب اسلامی در دهه چهارم است و این امر هوشیاری و بصیرت بیش از پیش مردم و مسئولان را می‌طلبد که دسیسه‌ها و توطئه‌های آنها را بشناسند.

گرجی خاطرنشان کرد: وقتی دشمن با تمام تجهیزات خود ناکارآمدی نظام را تبلیغ و شایعه می‌کند، باید واقعیتها و برکات نظام مقدس اسلامی به مردم بازگو و تبیین شود.

وی اذعان داشت: انقلاب اسلامی برگرفته از نهضت عاشورای حسینی است چراکه خون هزاران شهید در راه دفاع از ارزشهای اسلامی ریخته شد تا حکومتی مبتنی بر اسلام تشکیل شود.