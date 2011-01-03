  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۹

110 میلیون ریال پروژه تحقیقاتی آبخیزداری در گیلان اجرا شد

110 میلیون ریال پروژه تحقیقاتی آبخیزداری در گیلان اجرا شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان از اجرای دو عنوان پروژه تحقیقاتی با میزان اعتبار 110 میلیون ریال بخش آبخیزداری این مرکز خبر داد.

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دو عنوان پروژه تحقیقاتی با عناوین واسنجی، اعتباریابی و تکمیل مدل پیش بینی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی در حوزه های آبخیز خشک و نیمه خشک گیلان و بررسی علل و میزان مشارکت روستاییان در موفقیت عملیات بیولوژیک آبخیزداری گیلان" در مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی نیز دفاع شده است.

وی اظهارداشت: طرح واسنجی، اعتباریابی و تکمیل مدل پیش بینی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی در حوزه های آبخیز خشک و نیمه خشک گیلان از سال 84 تا 89  با میزان اعتبارمصوب 30 میلیون ریال ازسوی  شهریار صبح زاهدی به اجرا در آمده است.
 
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی  و منابع طبیعی گیلان ادامه داد: طرح بررسی علل و میزان مشارکت روستائیان در موفقیت عملیات بیولوژیک آبخیزداری گیلان  نیز ازسال 84 تا 86  با اعتبار 80 میلیون ریال توسط  محمد علی داداشی اجرا شده است.
کد مطلب 1223766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها