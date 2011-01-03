110 میلیون ریال پروژه تحقیقاتی آبخیزداری در گیلان اجرا شد

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دو عنوان پروژه تحقیقاتی با عناوین واسنجی، اعتباریابی و تکمیل مدل پیش بینی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی در حوزه های آبخیز خشک و نیمه خشک گیلان و بررسی علل و میزان مشارکت روستاییان در موفقیت عملیات بیولوژیک آبخیزداری گیلان" در مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی نیز دفاع شده است.

وی اظهارداشت: طرح واسنجی، اعتباریابی و تکمیل مدل پیش بینی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی در حوزه های آبخیز خشک و نیمه خشک گیلان از سال 84 تا 89 با میزان اعتبارمصوب 30 میلیون ریال ازسوی شهریار صبح زاهدی به اجرا در آمده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان ادامه داد: طرح بررسی علل و میزان مشارکت روستائیان در موفقیت عملیات بیولوژیک آبخیزداری گیلان نیز ازسال 84 تا 86 با اعتبار 80 میلیون ریال توسط محمد علی داداشی اجرا شده است.