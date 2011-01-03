مدیران کل دفاتر امور روستایی و مدیریت بحران آذربایجان غربی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مراسم معارفه مدیران کل دفاتر امور روستایی و مدیریت بحران آذربایجان غربی طی مراسمی با حضور معاون امور عمرانی استاندار برگزار و جعفر ذوالفقاری به عنوان مدیر کل مدیریت بحران معرفی و از خدمات آقای محبوب زارع تقدیر شد.

همچنین در ادامه آقای محبوب زارع به عنوان مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی منصوب و از تلاشهای آقای حسین داننده در سمت سرپرستی این دفتر تقدیر شد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در آیین تودیع و معارفه مدیران کل امور روستایی و مدیریت بحران استان گفت: باتوجه به ویژگیهای استان در هر دو حوزه روستایی و مدیریت بحران، زمینه خدمت رسانی گسترده بوده و باید با برنامه ریزی دقیق و شناسایی نقاط ضعف و توانمندی ها برای توسعه و آبادانی بیش از پیش تلاش کرد.

جواد محمودی همچنین بر حضور مسئولان در روستاها و مناطق حادثه دیده، ایجاد هماهنگی و انسجام در بین نیروها و تلاش در عرصه خدمت رسانی به مردم تاکید کرد.

در ادامه این مراسم محبوب زارع مدیرکل سابق مدیریت بحران، حسین داننده سرپرست سایق دفتر امور روستایی و جعفر ذولفقاری مدیر کل جدید مدیریت بحران آذربایجان غربی گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های اجرایی ارائه کردند.