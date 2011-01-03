کریم منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: شانس ما برای قهرمانی زیاد است. ما تا پایان مسابقات لیگ برتر فوتسال پنج بازی دیگر داریم که فقط یکی از آنها دیداری دشوار مقابل گسترش فولاد تبریز در قرچک است. البته اگر شیطنت دوستان بگذارد و اجازه دهند، حتما قهرمان می شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که "منظورتان از شینطت دوستان چیست؟"، گفت: متاسفانه رقبای ما مدام شایعه سازی کرده و برای ما مشکل تراشی می کنند. ما شانس اول قهرمانی لیگ برتر فوتسال هستیم و تا دستیابی به این عنوان فقط یک "یاحسین" دیگر باقی مانده است.

مدیرعامل باشگاه شهید منصوری قرچک با تاکید بر اینکه هزینه تیمش در فصل جاری به بیش از 850 میلیون تومان نمی رسد، افزود: ما تیم را برای قهرمانی بسته بودیم، آنهم با یک پنجم هزینه تیم‌های مدعی. در شرایطی که تیم‌های رقیب 5/2 میلیارد و 7/2 میلیارد هزینه می کردند، ما بدون سرو صدا تیم را بستیم و امروز برای قهرمانی می جنگیم. بازیکنی که من نمی خواستم با قراردادی یک صد میلیون تومان به تیم رقیب رفت و هیچ باری از روی دوش این تیم برنداشت.

منصوری با تاکید براینکه اگر تیم شهید منصوری قهرمان ایران شود، باید به عنوان نماینده فوتسال ایران در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا شرکت کند، افزود: مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا هر دو سال یکبار برگزار می شود. رسم بر این بوده در هرسالی که رقابت‌های آسیایی برگزار می شود، قهرمان همان سال لیگ برتر فوتسال به این پیکارها اعزام می شود. ما هم اگر قهرمان لیگ شویم، حق‌مان است که در سال 2011 به عنوان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا شرکت کنیم.

وی در ادامه از تقویت تیم منصوری برای حضور در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا خبر داد و گفت: ما تیم خوب و یکدستی داریم و اگر نماینده ایران در مسابقات آسیایی باشیم، به راحتی قهرمان این رقابت‌ها خواهیم شد.

مدیرعامل باشگاه شهید منصوری قرچک در ادامه با اشاره به دیدار تیمش مقابل فولاد ماهان در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال گفت: این هفته در بازی با فولاد ماهان به ما ظلم شد. نمی دانم ما که دم از عدالت می زنیم، پس کی می خواهیم عدالت را اجرا کنیم؟! باید یکجا جلوی این اتفاقات را بگیریم. ما در اصفهان کتک و فحش خوردیم اما با گذشت چهار روز از آن بازی هنوز آب از آب تکان نخورده است. ما اگر می خواهیم فوتسال و کلا ورزش‌مان موفق شویم، باید بساط این اتفاقات را جمع کنیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: ما فحش خوردیم و تازه مسئولان باشگاه فولادماهان مدعی شدند در قرچک به آنها و تیم‌شان توهین شده است. کدام توهین؟ شما فیلم بازی رفت شهید منصوری - فولاد ماهان را تماشا کنید، اگر یک نفر به تیم فولاد ماهان شعار داده باشد، من فوتسال را کنار می گذارم. اینکه در سالن مثلا به یک تیم و بازیکن بگویند: "سوراخ" است که فحش نیست. ما چه باشیم و چه نباشیم برای باید این مسائل اصلاح شود، چرا که اصلاح این موارد به آینده ورزش کمک می کند.