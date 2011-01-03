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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

خانه تاریخی شیخ ‌الاسلامی تفت مرمت و بازسازی شد

خانه تاریخی شیخ ‌الاسلامی تفت مرمت و بازسازی شد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس میراث فرهنگی شهرستان تفت از مرمت و بازسازی خانه شیخ‌ الاسلامی خبر داد.

مجاهد کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این خانه تاریخی معروف به خانه شیخی‌ ها در محله پاچنار شهرستان تفت واقع شده است.

وی با اشاره به اینکه این خانه تاریخی هم‌ اکنون در مالکیت وراث آن قرار دارد، خاطرنشان کرد: اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان یزد در راستای حمایت از مالکان خصوصی و متصرفان آثار تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده ‌اند، اقدام به مرمت و حفاظت از این خانه کرده است.

کرباسی بیان داشت: در راستای حمایت از مالکان و بهره‌ برداران خصوصی آثار و خانه‌ های تاریخی به ویژه در محدوده بافتهای تاریخی، سازمان میراث فرهنگی به صورت مشارکتی اقدام به مرمت و احیای ابنیه تاریخی می ‌‌کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده به دنبال مرمت و بازسازی برای خانه شیخ‌ الاسلامی تفت خاطرنشان کرد: عملیات اضطراری انجام شده شامل جمع ‌آوری آوار، زباله‌ ها، استحکام بخشی دیوارها و پی ‌بندی بخشهای در خطر، مهار و مرمت تویزه‌ های باربر، بازسازی سقف اتاقهایی که تخریب شده، کف ‌بندی، اصلاح و کف ‌سازی پشت‌ بام و اصلاح آب ‌روها بوده است.

کرباسی عنوان کرد: قدمت خانه شیخی‌ های تفت به اوایل قاجار برمی ‌گردد و به لحاظ معماری از خانه ‌های منحصر به فرد شهرستان تفت است.

وی خاطرنشان کرد: خانه تاریخی شیخ ‌الاسلامی به شماره 12351 در مردادماه سال 84 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1223773

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