ایجاد فضای تبلیغاتی مناسب از عوامل گسترش تفکر پژوهشی در جامعه است

مهدی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، در خصوص فعالیت های تبلیغاتی دانشگاه رازی کرمانشاه دربرگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش دراین شهر اظهار داشت:‌ دانشگاه رازی کرمانشاه در سال جاری با رویکرد افزایش" ارتباط دانشگاه با مردم " به عنوان نقطه آغازی جهت ایجاد فضای تبلیغات محیطی، رسانه ای و... گسترده درهفته پژوهش و فناوری توانسته گام مؤثری بردارد.

وی با اشاره به یکی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری که "علم گرایی و علم محوری بایستی در همه بخش ها گفتمان مسلط جامعه شود"، تصریح کرد:‌ توجه به علم وپژوهش در ارتباط تنگاتنگ با جامعه و نقش محوری دانشگاه ها است که این مهم لازمه ایجاد بسترهای مناسب است.

مسئول کمیته تبلیغات و هماهنگی هفته پژوهش دانشگاه رازی کرمانشاه خاطر نشان کرد: دانشگاه رازی کرمانشاه در ارائه دستاوردهای پژوهشی خصوصاً در چند سال اخیر به عنوان یکی از دانشگاه های برتردر کشور شناخته شده است.

طلایی با بیان اینکه دانشگاه رازی کرمانشاه درهفته گذشته با همکاری برخی از صنایع و مؤسسات مالی این شهرقادربود در این مسیراهداف خود را گسترش دهد، اظهار داشت:‌ کمیته تبلیغات و هماهنگی هفته پژوهش و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه که شامل واحد روابط عمومی و خدمات و پشتیبانی است با حمایت معاونت و مدیرکل امور پژوهشی این دانشگاه به این مهم دست یافت و امیدواریم این کمیته گام مستحکمی برای ارتباط بیشتر مردم با دانشگاه برداشته باشد.

وی افزود: دانشگاه رازی کرمانشاه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش وفناوری که هفته گذشته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این شهر برگزارشد در بخش نظرسنجی از میان بازدید کنندگان به عنوان" اولین " و در بخش ارزیابی کارشناسان ذیصلاح به عنوان" دومین" مرکز آموزشی برتر در این نمایشگاه برگزیده و تقدیر شد.

مسئول کمیته تبلیغات وهماهنگی هفته پژوهش دانشگاه رازی کرمانشاهبا اشاره به برگزاری مراسم تقدیر از حامیان عرصه پژوهش در دانشگاه رازی کرمانشاه خاطر نشان کرد: در همین راستا در مراسمی که فردا سه شنبه در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی برگزار می شود ازحامیان پژوهش، اسپانسرها، برگزیدگان همایش علمی سالانه دانشگاه رازی و خبرنگاران برتر درعرصه پژوهش تجلیل بعمل می آید.