منابع تجدید پذیر در معرض خطر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباسعل ینوری نیا صبح دوشنبه در جمع پژوهشگران استان افزود: افزایش تولیدات غذایی ،مدیریت تولید در شرایط تنش، کاهش و توزیع نامناسب پراکنش بارندگی ، جامعه بهره برداران و بازار مصرف نیز از دیگر مسائل است.

وی اظهار داشت: مسئولیت های فراوانی بر عهده پژوهشگران است،که از جمله انها می توان به ، تامین امنیت غذایی، حفاظت از منابع پایه و رسیدن به توسعه پایدار اشاره کرد.

وی با بیان اینکه بالاترین میزان تولید گندم را در ایران استان گلستان دارد افزود: این چیزی است که از تحقیق به دست می آید.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، به مزایای سرمایه گذاری در بخش پژوهش اشاره کرد و گفت: از مزایای سرمایه گذاری در این بخش، کاهش هزینه های تولید، کاهش ضایعات، شناسایی پتانسیل های جدید، بومی کردن فناوری ها و کاهش ریسک پذیری است.

نوری نیا سپس گفت: برای هر چه بهتر شدن روند تحقیقات طی جلساتی که با پژوهشگران داشتیم پیشنهاداتی مطرح شد که از جمله آنها تعیین اولویت برای کاهش موازی کاری های سخت افزاری و نرم افزاری ، افزایش سطح علمی و فنی پژوهشگران، استفاده از نتایج پژوهشی، همکاری پژوهشگران در حوزه های مختلف تخصصی، حمایت از پژوهشگران و تشکیل انجمن پژوهشگران استان گلستان بود.