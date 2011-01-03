10 طرح مخابراتی در سمنان به بهره برداری می رسد

شهاب لطفعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این طرح ها شامل واگذاری تلفن های ثابت به واحدهای مسکن مهر درشهرهای سمنان، شاهرود، دامغان وگرمسار، نصب و راه اندازی BTS تلفن همراه در بنه کوه گرمسار، شاهرود و مهدی شهر است.

وی با بیان اینکه برای بهره برداری از این طرح ها بیش از 15میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: 13 طرح مخابراتی در این سفر پیشنهاد می شود.

سرپرست شرکت مخابرات استان سمنان اضافه کرد: هزینه اجرای این طرح ها بیش از 44 میلیارد ریال برآورد شده است.

لطفعلی تصریح کرد: 100درصد مصوبات بخش مخابرات در دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان اجرایی شده است.