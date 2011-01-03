رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه پیش بینی بحران موجب کاهش خسارت ناشی از آتش سوزی در گیلان شد، افزود: احساس مسئولیت عموم مردم در کاهش خسارتهای ناشی از بروز حریق در عرصه های جنگلی استان نقش حساس و حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش دما، وزش باد گرم و عدم بارش باران وقوع حریق در عرصه های جنگلی موجب کاهش شدید رطوبت نسبی هوا و خشکی بیش از حد می شود که دارای خاشاک و خاک برگ است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان با اشاره به آتش سوزی جنگلها در مناطق مختلف شهرستان رودبار گفت: با اقدام سریع عوامل یگان حفاظت و مأموران اداره کل و با زحمات بسیار زیادی که نیروهای فهیم مردمی متحمل شدند در مدت زمان کوتاهی موفق به اطفاء کامل حریق شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی های اولیه مشخص شد نوع حریق به صورت سطحی بوده و به درختان منطقه آسیب جدی وارد نیامد و تنها تعداد محدودی از درختان خشک و پوسیده که توان مقاومت در مقابل آتش را نداشتند از بین رفتند.

رحمانی ادامه داد: طی آذر ماه سال جاری حدود 80 فقره حریق در نقاط مختلف گیلان رخ داد که با توجه به موقعیت بحرانی مناطق جنگلی با اعلام آماده باش کامل به نیروهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن تشکیل تیمهای منظم اطفاء حریق که ترکیبی از نیروهای متخصص و با تجربه و تجهیز امکانات لازم در حد توان و همچنین از طریق اطلاع رسانی به مردم فهیم و طبیعت دوست خسارات ناشی از وقوع حریق های به کمترین حد ممکن رسید.