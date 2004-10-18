سران دوم خردادي در خلاء تاييد و تكذيب ؛ گروههاي مياني دوجناح در مسابقه تاييد و تشكل هاي موثر اصولگرا در اتمسفر محاسبه

به گزارش خبرگزاري مهر تاكنون احزاب وگروههايي نظير حزب اسلامي كار، مجمع متخصصين، كارگزاران، اعتدال و توسعه و خانه كارگر رسما از هاشمي رفسنجاني براي حضور در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري دعوت كرده اند و علاوه بر اين گروه ها و احزاب گروه هاي ديگري نيز در موضع گيري هاي خود تلويحا تمايل خود را با حضور وي اعلام كرده اند.

اين درحالي است كه گرچه گروههايي مثل سازمان مجاهدين ، مشاركت و اكثريت روحانيون مبارز صراحتا به وابستگان خود پيام داده اند كه از هرگونه تكذيب هاشمي رفسنجاني خودداري و ميدان اختلاف در مورد وي را به زمين منتقدين دوم خرداد بيندازند، لكن ظاهرا موتور هاي خود را براي معرفي كانديدا يا كانديداهايي براي رويارويي با وي روشن كرده اند. شايد ماشين انتخاباتي مجمع روحانيون مهدي كروبي را و شايد مشاركت و سازمان مجاهدين بالاتفاق چهره اي چون معين را به صحنه آورند. معين وزير سابق آموزش عالي از ساير اسامي مطرح در اردوگاه ائتلاف مشاركت - مجاهدين شاخص تر به شمار مي رود ولي اين بيم نيز وجود دارد كه او قبل از رويارويي با هاشمي به رويارويي با شوراي نگهبان كشيده شود. در آن هنگام نيز عده اي معتقدند اين ائتلاف باز هم راضي به كروبي نخواهد شد و راههاي ديگري ، حتي مصالحه با هاشمي و يا برخورد منفعلانه را برخواهد گزيد.

چرا كه به اعتقاد برخي از صاحبنظران به نظر مي رسد حتي گروه هايي كه در جريان انتخابات مجلس ششم اقدام به تخريب شديد چهره هاشمي رفسنجاني كردند نيز بنابر ملاحظاتي امروز به اين نتيجه رسيده باشند كه باتوجه به شرايط موجود، حضور هاشمي رفسنجاني مي تواند مفيد ترين گزينه باشد و بر اساس برخي شنيده ها حتي به طرق مختلف موافقت خود را به وي اعلام كرده اند.

گرچه در اين بين برخي از گروه هاي اصولگرا ضمن تاييد شخصيت برجسته هاشمي در روند انقلاب ، به اين مساله اعتقاد دارند كه در انتخابات آتي با تجربه ها بايد ميدان را براي حضور جوان ترها فراهم آورند كه بويژه موضعگيري جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در اين زمينه صريح تر بوده است. جمعيت ايثارگران بارها بر اين مساله تاكيد داشته كه در كشور چهره هاي جوان وجود دارند كه در شرايط كنوني توانايي اداره امور كشور را دارند و براين اساس بهتر است شخصيت هاي صاحب نفوذ و با تجربه راه را براي مديران جوان باز كنند.

همچنين احزابي مانند جامعه اسلامي مهندسين و به ويژه محمد رضا باهنر دبيركل اين حزب در مصاحبه هايي اعلام كرده بود بعيد به نظر مي رسد گروه هاي سياسي درباره حضور هاشمي رفسنجاني به اجماع دست يابند.

از اين نظر البته نمي توان گريز كرد كه جناح موسوم به اصولگرا با شاخصه جريان آبادگران به تجربه هاي موفق انتخاباتي خود مي انديشد و قطعا هم اينك در اتمسفري از ارزيابي و محاسبه شرايط سير مي كند.

تحول قابل ذكر ديگر اين بود كه هفته گذشته يك عضو فراكسيون اكثريت مجلس از ارايه طرح دو فوريتي در خصوص كاهش سن نامزدهاي رياست جمهوري به مجلس سخن راند كه اظهارنظرهاي متفاوتي را در بين احزاب و فعالان سياسي و حتي نمايندگان مجلس به دنبال داشت.

به ادعاي طرفداران اين طرح كاهش سن نامزدهاي رياست جمهوري مي تواند به جوانگرايي در انتخابات آينده رياست جمهوري كمك كند اما اين درحالي است كه بسياري از نمايندگان موثر عضو فراكسيون اكثريت مخالفت آشكار خود را با اين طرح اعلام كردند.

رضا طلايي نيك عضو فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس در خصوص كاهش سن نامزدهاي رياست جمهوري گفته بود: فعاليت زود هنگام انتخابات رياست جمهوري نشاندهنده ضرورت اصلاح قانون انتخابات است و محدوديت هاي قانوني انتخابات رياست جمهوري با واقعيت هاي مقدمات انتخابات فاصله فراواني دارد.

وي معتقد است سرعت و گستره تحولات بر لزوم جوان گرايي در مديريت عمومي كشور و جامعه تاكيد دارد البته جوان گرايي نبايد مانع بهره گيري از تجارب گذشتگان شود.

به اعتقاد او جوانگرايي نبايد فقط به انتخابات رياست جمهوري و نامزدهاي رياست جمهوري خلاصه شود بلكه سياست عمومي براي جوان گرايي در مديريت عمومي از نيازهاي اساسي براي تعامل حاكميت و مردم محسوب مي شود. كاهش شرط سني و حداقل سن نامزدي هشتمين دوره رياست جمهوري در حد معقول اقدامي مناسب و منطبق بر مصالح عمومي است.

اما آنچه در اين ميان به خوبي جلوه نمايي مي كند اين است كه در صورت ارايه چنين طرحي از سوي نمايندگان و تصويب آن از سوي مجلس شوراي اسلامي راه براي حضور شخصيت هاي با تجربه و متنفذ و شناخته شده نظام بسته خواهد شد و از اين روست كه بايد قدري در اهداف ارايه چنين طرحي تامل كرد.

از سويي محمدرضا باهنر نايب رييس اول مجلس در اين خصوص اعلام كرد كه با هر نوع ايجاد محدوديت براي نامزدهاي انتخابات مخالف است.

نماينده مردم كرمان تاكيد كرد: اگر چنين طرحي به مجلس ارايه شود قطعا نخواهد توانست راي موافق نمايندگان مجلس را كسب كند.

اما درهر حال به نظر مي رسد با توجه به اينكه هاشمي رفسنجاني بارها اعلام كرده بود كه در" شرايط خاص" وارد عرصه مي شود، گويا اكنون اين شرايط با چندان موثر نبودن افرادي كه گمان مي رود به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري حضور يابند، تحقق يافته كه اين شرايط تصميم وي را براي حضور در انتخابات قطعي تر كرده است. گرچه نبايد از نظر دور داشت كه ورود چهره هاي حزبي از گروههاي متنفذ دوم خرداد و همچنين حضور متمركز افرادي كه به طيف فكري غالب بر مجلس هفتم نزديكند مي تواند معادله انتخاب نهم رياست جمهوري را دچار متغير هاي ديگري نمايد.



