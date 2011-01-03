به گزارش خبرنگار مهر، سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که پیش از این میزبان نمایش "رستم و اسفندیار" پری صابری بود از یکشنبه 19 دی‌ماه میزبان نمایش "آواز شنزار" نوشته و کارگردانی اعظم بروجردی می‌شود. این نمایش با بهای بلیت 10 هزار تومان هر روز به غیر از روزهای شنبه ساعت 19:45 به صحنه می‌رود. مدت زمان اجرای "آواز شنزار" 80 دقیقه است.



سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر هم با پایان اجراهای نمایش "کافه مک ادم" نوشته و کار محمود استادمحمد به استقبال نمایش "هدا گابلر" جدیدترین اثر گروه تئاتر "نقشینه" می‌رود. "هدا گابلر" نوشته هنریک ایبسن و ترجمه،‌ طراحی و کارگردانی وحید رهبانی از چهارشنبه 15 دی‌ماه ساعت 19:15 به صحنه می‌رود. بهای بلیت این نمایش با مدت زمان 90 دقیقه، هشت هزار تومان است.



سالن سایه هم بعد از پایان اجرای نمایش "آنفولانزای خوکی" نوشته مهرداد رایانی مخصوص و کارگردانی نیما دهقان پذیرای نمایش "اتوبان" نوشته مشترک حمیدرضا آذرنگ و آشا محرابی و کارگردانی محرابی است. این نمایش با بهای بلیت هفت هزار تومان و مدت زمان 60 دقیقه ساعت 19:30 به صحنه می‌رود. اجرای این نمایش از یکشنبه 19 دی‌ماه آغاز می‌شود.



در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر هم از دوشنبه 13 دی‌ماه نمایش "آپولوژی" نوشته و کارگردانی سعید شاپوری اجرا می‌شود. این نمایش با مدت زمان 50 دقیقه ساعت 18:30 به صحنه می‌رود. این نمایش با بهای بلیت هفت هزار تومان اجرا می‌شود.



در کارگاه نمایش هم که پیش از این میزبان نمایش "شمشیرهای ژنرال" به کارگردانی مسعود موسوی بود، نمایش "در خواب به سراغم آمد" نوشته مشهود محسنیان و کارگردانی ندا هنگامی به صحنه می‌رود. این نمایش با مدت زمان 60 دقیقه ساعت 18 اجرای خود را آغاز می‌کند. بهای بلیت "در خواب به سراغم آمد" هم پنج هزار تومان است.