به گزارش خبرنگار مهر در قم، اشرف یوسفی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اظهار داشت: این نمایشگاه در اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود و پیش بینی می‌شود که استقبال بانوان فرهیخته و علاقه‌مند برای بازدید از این نمایشگاه گسترده باشد.



وی ادامه داد: در اولین نمایشگاه جلوه عفاف که سال گذشته به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در محل سالن نمایشگاه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد تعداد قابل توجهی از مسئولان کشور و استان قم از این نمایشگاه دیدن کردند و حتی بازدید بانوان استان قم از این نمایشگاه نیز در سطح وسیعی انجام شد.



مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به فعال شدن دبیرخانه عفاف و حجاب این سازمان تصریح کرد: در نمایشگاه جلوه عفاف از ظرفیت آموزش و پرورش و برخی دانشگاه‌های استان قم استفاده و زمینه همکاری با این مراکز مهیا می‌شود.



یوسفی تاکید کرد: همچنین مقرر شد این نمایشگاه در قالب گفتمان دینی، نشست تخصصی، دعوت از مدیران ارشد شورای عالی انقلاب فرهنگی و... برگزار شود.



وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبات کاگروه بانوان و خانواده، مقرر شد بروشورهایی با محتوای غنی و طراحی مناسب، تهیه و در بین شرکت کنندگان در نمایشگاه توزیع شود.

