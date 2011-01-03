به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت در تماس با مجتبی شریفی با ابراز تاسف از اعلام خبر احضار مدیران باشگاه‌های سپاهان و فولاد به رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد: "کلمه احضار عموما برای متهمان به کار می‌رود."

مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به اینکه احضار لغتی نیست که کمیته انضباطی بخواهد در مواجه با مدیران عامل باشگاه‌ها از آن استفاده کنند، از شریفی خواست بهتر است تا این کمیته حرمت مدیران باشگاه‌ها را حفظ کند.

شریفی هم این مسئله را اشتباه کارمند کمیته انضباطی خواند و اعلام کرد این اشتباه باعث درج خبر احضار مدیران عامل دو باشگاه به کمیته انضباطی در رسانه‌ها شده است.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور مدیران دوباشگاه سپاهان و فولاد خوزستان در این کمیته را مذاکره و سخنان رو در روی دو مدیرعامل در باب موضوعات اخیر پیش آمده بین دو باشگاه دانست که مسئله احضار در این بین درست نبوده است.