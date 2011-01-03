خلا تعامل دستگاه های اجرایی با شورای شهر خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نشست دو ساعته اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد با حجت الاسلام سید احمد میرعمادی محل طرح مشکلات اعضای شورا بود تا عدم همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی با این نهاد در راس این مشکلات قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد در این رابطه در سخنانی با تاکید بر ضرورت نگاه مثبت مدیران اجرایی به شوراها، اظهار داشت: ایجاد تعامل و همدلی در راستای اجرایی کردن منویات رهبری در جهت خدمت رسانی به مردم یک ضرورت است.

بیژن حسین پور با بیان اینکه شورای اسلامی به عنوان یک سازمان مردم نهاد برای نظارت بر خدمات دهی به شهر و مردم انتخاب شده است، عنوان کرد: شورای اسلامی شهر در راستای انجام وظایف قانونی خود موظف به نظارت و ارائه راهکارها به دستگاههای اجرایی برای خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد خواستار رفع خلا موجود در زمینه تعامل دستگاههای اجرایی و شوراها شد و ادامه داد: شوراها باید با بررسی مشکلات و فعالیت های کارشناسی در راستای آرامش بخشی به مردم گام برداریم.

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد در این نشست در سخنانی با انتقاد از عدم همکاری دستگاههای اجرایی با این نهاد مردمی، عنوان کرد: این در حالیست که نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی همواره مورد اتهام همه هستند.

احمدی خواستار تعامل میان مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شورا شد و بیان داشت: امیدواریم این تعامل در راستای خدمت رسانی به مردم ایجاد شود.

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور و استان، بیان داشت: با هدفمندی یارانه ها مردم ما نیازمند یک دلگرمی و ایجاد روحیه هستند و این موضوع می طلبد که دستگاههای اجرایی تعامل نزدیکی با شورای شهر داشته باشند.

مراد کرمی تصریح کرد: تا زمانی که این تعامل شکل نگیرد هماهنگی لازم برای رفع مشکلات مردم ایجاد نخواهد شد.

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد به برخی مصادیق عدم تعامل دستگاههای اجرایی با شورا اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر بخشی از مشکلات ما در مورد زمین های وقفی مربوط به موقوفات خاص است.

آذری ادامه داد: در این زمین ها که در برخی نقاط خرم آباد از جمله تنگ شبیخون و دره گرم وجود دارند ساخت و سازهای غیرمجاز صورت می گیرد که تاکنون پیگیری های ما در این زمینه برای تعیین تکلیف بی نتیجه بوده است.

وی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با اداره کل اوقاف در این راستا، بیان داشت: متاسفانه تاکنون در این زمینه پاسخ درستی به شورای شهر داده نشده است.

این عضو شورای شهر خرم آباد با انتقاد از عدم همکاری دستگاههای اجرایی استان با شورای اسلامی شهر خرم آباد، خواستار همکاری دستگاهها از جمله اوقاف برای رفع مشکلات موجود شد.

شهردار خرم آباد نیز در این نشست در سخنانی با تاکید بر حمایت از مجموعه شهرداری و شورای شهر، اظهار داشت: آنچه که شهرداری و شورای اسلامی شهر نیاز دارد اعتماد سازی در میان مردم است.

وحید رشیدی با تاکید بر تعامل دستگاههای اجرایی با نهاد شهرداری و شورا، تصریح کرد: ما هر چه قدر که فعالیت داشته باشیم ولی نمودی در جامعه نداشته باشد راه به جایی نخواهیم برد.