۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

خانه توماس هاردی برای بازدید عموم آماده می‌شود

خانه توماس هاردی نویسنده مشهور انگلیسی برای اولین بار در معرض دید عموم مردم قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آی‌بی‌ان لایو، این خانه که در دهکده کوچکی در شرق دورچستر قرار دارد جایی است که هاردی بهترین رمانهای خود را در آن خلق کرده است.

خانه هاردی که به "مکس گیت" مشهور است و توسط خود او طراحی شده، محل ملاقات و معاشرت وی با نویسندگان بزرگی چون رودیارد کیپلینگ، رابرت لوئیس استیونسون و اچ.جی ولز بوده است. او سالهای زیادی را در این منزل با علاقه به سر برد و تا پایان عمرش در سال 1928 در این خانه زندگی کرد و به نوشتن مشغول بود.

بناست در ماه‌های مارس تا اکتبر 2011 باز دید از این منزل سه طبقه به طور کامل برای عموم آزاد باشد.

توماس هاردی متولد 1840 علاوه بر نوشتن رمان به سرودن شعر نیز مشهور است و وی را به جنبش طبیعت‌گرایی منتسب می‌کنند.

ویژگی اصلی نوشته‌های هاردی توصیفات شاعرانه و جبرگرایی است. شخصیتهای داستانهای وی در برابر احساسات تند و شرایط اطراف خود به مبارزه می‌پردازند و محل ماجراهای بیشتر آثارش در شهرستان نیمه‌افسانه‌ای "وسکس" می‌گذرد.
 

