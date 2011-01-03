  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

56 بسته گردشگری در گلستان تهیه شد

56 بسته گردشگری در گلستان تهیه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: 56 بسته گردشگری برای سرمایه گذاری در استان تهیه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان استان افزود: چهار هزار میلیارد ریال اعتبار ملی برای اجرای این طرحها تامین بودجه شده است.

وی اظهار داشت: سرمایه گذاری در زمینه این طرح ها در رونق اقتصادی استان موثر است.
 
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان نیز گفت: مراکزی برای هماهنگیهای لازم برای سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان ایجاد شده است.
 
اسماعیل مهدوی نیا بیان داشت: برای رسیدگی به انتقادات سرمایه گذاری، ستادی در این سازمان فعال شده است.
 
در مجموع 189 پروژه سرمایه گذاری در استان گلستان معرفی شده است.
کد مطلب 1223801

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها