56 بسته گردشگری در گلستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان استان افزود: چهار هزار میلیارد ریال اعتبار ملی برای اجرای این طرحها تامین بودجه شده است.
وی اظهار داشت: سرمایه گذاری در زمینه این طرح ها در رونق اقتصادی استان موثر است.
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان نیز گفت: مراکزی برای هماهنگیهای لازم برای سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان ایجاد شده است.
اسماعیل مهدوی نیا بیان داشت: برای رسیدگی به انتقادات سرمایه گذاری، ستادی در این سازمان فعال شده است.
در مجموع 189 پروژه سرمایه گذاری در استان گلستان معرفی شده است.
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