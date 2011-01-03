رشد سریع حمل و نقل عربستان برای پاسخ به نیاز زائران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سعودی گزت، توسعه جاده برای زائران حج و عمره به عنوان بخشی از تلاشها برای پاسخ به نیازهای تعداد رو به رشد زائران شاهد رشد سریعی بوده که این نرخ رشد سالانه 10 به 15 درصد رسیده است.

در سال 2010 حدود 6 هزار و 400 کیلومتر جاده جدید در بخش پروژه های حمل و نقل ساخته شد.

عربستان سعودی قرار است در این رابطه همایشی با عنوان حمل و نقل شهری را سال 2011 طی روزهای 29 ژانویه تا اول فوریه ( 9 تا 12 بهمن ماه) به عنوان فرصتی برای گسترش رشد ثبات پذیر در این بخش برگزار کند.

در این همایش شخصیتهای برجسته ای در صنعت حمل و نقل بین المللی شرکت کرده و آخرین راه حلهای موجود را برای پاسخ به نیازهای درحال رشد عربستان ارائه می کنند.

از آنجا که مسئله ترافیک و حمل نقل به علت حضور زائران بسیاری در عربستان به ویژه در ایام حج حائز اهمیت است، این همایش به بحث درباره ارائه خدمات ویژه ای چون سیستم حمل و نقل هوشمند، سیستمهای پارکینگ، دوربینهای نظارتی، تکنولوژی تعیین فرکانس رادیویی و تکنولوژی ساخت و توسعه جاده ها می پردازد.

