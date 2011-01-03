حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر طرح هدفمندسازی یارانه ها را مهمترین طرح اقتصادی کشور برشمرد و با بیان اینکه بر این اساس طرح مذکور بر بازار سرمایه کشور اثرات خود را خواهد داشت، افزود: در دیدگاه بورس هر طرحی که منجر به شفافیت در اقتصاد، رقابتی تر شدن اقتصاد شود و به بازار کمک کند، مثبت است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار در مورد حمایتها از بازار سرمایه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: شرکت بورس یکسری پیشنهادات در این خصوص مطرح کرده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان بورس از شرکت بورس درخواست کرده بود که موضوع مربوط به هدفمندی یارانه ها را در بازار سرمایه پیگیری کند، گفت: در گزارشی که در این خصوص تهیه شده و سازمان بورس و وزارت اقتصاد نیز آن را اعلام کرده اند، برخی راهکارها برای نحوه حمایت از بازار سرمایه مطرح شده است.

قالیباف اصل در عین حال با بیان اینکه در عین حال حمایت مستقل از بازار سرمایه در این راستا امکان ندارد، حمایت از صنایع مختلف را باعث حمایت از بازار سرمایه کشور عنوان کرد.

وی اضافه کرد: پیشنهادات حمایت از بازار سرمایه در بسته های حمایتی صنایع مطرح شده است، زیرا بازار سرمایه که حمایت مستقل نمی خواهد، بلکه اگر صنایع و تولیدات صنایع مختلف بهبود یابد، در سهام آنها و در نتیجه بازار سرمایه تاثیر می گذارد و بازار به آن عکس العمل نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار یکی از پیشنهادات ارائه شده توسط شرکت بورس را پیشنهاد بسته حمایت از صنعت و ناشران بورسی اعلام کرد.