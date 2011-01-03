دانش آموزان در مدرسه باید میزبان باشند نه میهمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در جمع مسئولان این تشکل دانش‌آموزی با بیان اینکه تعلیم و تربیت میدان انتظار در کلاس درس نیست، افزود: حضور دانش‌آموز و فعالیت های او در مدرسه، فرآیندهای تربیتی را سرعت می بخشد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت ها و توانایی های دانش‌آموزان در مدرسه استفاده شود، افزود: مدرسه کارآمد مدرسه ای است که دانش‌آموز محور تمام فعالیت ها باشد و در اداره مدرسه از او کمک گرفته شود.

حاج علی اکبری با اشاره به اینکه مدرسه در شکل گیری، نوآوری، خلاقیت و در نهایت رساندن انسان به توسعه نقش حیاتی داشته است، گفت: مدرسه باید متناسب با موقعیت خاص خود از امکانات بهره مند باشد و عوامل مدرسه نیز نسبت به موقعیت مدرسه و دانش آموزان احساس مسئولیت کنند. در چنین مدرسه ای توجه ویژه ای به استعدادها، توانمندیها، شرایط خانوادگی محیطی و اخلاقی دانش آموزان صورت می گیرد که در مجموع به اقتضای وضعیت هر فرد با او برخورد مناسبی می شود.

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در ادامه با ذکر این موضوع که مدرسه کارآمد، انسان کارآمد و حرفه ای تربیت می کند، افزود: در حقیقت مدرسه ای موفق است که یک نگاه به آینده دارد و با تصویری که از آینده دارد، امروز برنامه ریزی می کند.

حاج علی اکبری در پایان با بیان اینکه تربیت کار انتظاری نیست که همزمان با تحول کتاب های درسی، کاربرد و فضای مدرسه نیز متحول شود، اظهار داشت: انجمن های اسلامی فرصت خوبی برای کارگروهی و فعالیت دانش‌آموزان در مدارس است.