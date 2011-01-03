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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۹

کرمی راد در گفتگو با مهر:

سفیر انگلیس به عنوان عنصر نامطلوب اخراج شود

سفیر انگلیس به عنوان عنصر نامطلوب اخراج شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بهترین کار برای مقابله با ادامه یافتن اقدامات سفیر انگلیس علیه ایران، اخراج وی به عنوان عنصر نامطلوب از تهران و جلوگیری از ورودش به کشور است.

محمد کرمی راد نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاسیت خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره اعطای نشان "سر" به سایمون گس سفیر انگلیس در تهران گفت: اعطای نشان "سر" به سفیر انگلیس با توجه به سوابق وی در کشورمان و فعالیت های این کشور در فتنه سال گذشته کاملا معنی دار است.

وی افزود: این کار دقیقا تقدیر از فعالیت هایی است که تاکنون ازسوی سفارت انگلیس در تهران صورت می گرفته و به معنای ادامه یافتن آن در آینده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: وزارت خارجه باید با برخورد محکم جلوی چنین برخوردهایی از سوی این کشور را بگیرد.

کرمی راد گفت: بهترین کار برای مقابله با ادامه یافتن چنین مسئله ای اخراج سفیر انگلیس در تهران به عنوان عنصر نامطلوب از تهران و جلوگیری از ورود وی به کشور است.

وی افزود: البته مجلس شورای اسلامی نیز قاطعانه به دنبال تصویب طرح کاهش رابطه با انگلیس است تا جلوی چنین اقداماتی گرفته شود.

 

  

کد مطلب 1223810

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