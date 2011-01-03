نانوایان می توانند بجای آرد گندم دریافت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمیدرضا میرآفتاب پیش از ظهر دوشنبه در نشست این شرکت افزود: چنین تصمیماتی جنب وجوش خاصی در حوزه گندم، آرد و نان ایجاد می کند و بدیهی است نان کیفی بیش از گذشته می تواند موجب امنیت غذایی شهروندان شود.

وی گفت: ‌شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان آماده است تا گندم را به قیمت دولتی در اختیار کارخانه های متقاضی قرار دهد.

وی افزود: کارخانه های تولید آرد نیز می توانند به هر گروه از نانوایان که تمایل دارند آرد تولیدی راعرضه کنند و درحقیقت با این اقدام امر بازاریابی را خود آنها انجام می دهند.

وی ادامه داد: این دستاورد مثبت همان آرزویی است که نانوایان همیشه مطرح می کردند زیرا که آنها آزاد خواهند بود تا آرد با کیفیت را از کارخانه مورد نظر خود دریافت کنند.

میرآفتاب با تشکر از مردم که نقش تاریخی خود را در اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها به ویژه در حوزه نان به خوبی ایفا می کنند، افزود : به نظرمی رسد که اگر هر کدام از نهادهای مرتبط با این حوزه، وظایف خودرا به خوبی انجام دهند می توان با حفظ کیفیت بیشتر از گذشته و کاهش قیمت به پیشرفت این موضوع مهم درکشور کمک کرد.

میرآفتاب اظهارداشت : ضمن قدردانی از فعالان این حوزه مهم و راهبردی به ویژه تشکل های آنها، انجمن صنفی کارخانجات آرد استان ، موسسات حمل ونقل گندم و آرد، اتحادیه های نانوایی استان از همه آنان متواضعانه درخواست می شود تا با بکارگیری همه مساعی خود هم در هفته کیفیت نان و هم به بعد از آن، نان مصرفی را با بهترین کیفیت تحویل مردم شریف استان کنند.

میرآفتاب توضیح داد: محور اصلی بسته‌های حمایتی حوزه نان کمک به افزایش کیفیت نان و توسعه آن به روش صنعتی است و از طرفی انجام مراقبت های کافی برای ممانعت از وارد آمدن هر گونه آسیب به نانوایان سنتی است.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان یادآور شد: با توجه به هماهنگی ایجاد شده با اتحادیه نانوایان در استان و رضایت خاطر آنها با در نظرگرفتن موضوعات مختلف در خصوص قمیت ها نیز، مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

شایان ذکر است 11 تا 17 دی ماه به عنوان هفته کیفیت نان در کشور نامگذاری شده است.