برگزاری اختتامیه نخستین جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی

محمد دادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی نمونه های برتر آثار مطبوعاتی در گستره محلی و تجلیل از تلاش های پدید آورندگان آثار مطبوعاتی استان عنوان کرد و گفت: جشنواره مطبوعات استان با نگاه توسعه فرهنگی و در جهت شناسایی اصالت‌ها، ‌خلاقیت ها و فضیلت های اجتماعی به مدد بازشناسی و بازآفرینی استعدادهای جامعه مطبوعاتی استان برگزار می شود.

وی همچنین توسعه فرهنگی را نماد توسعه ملی عنوان کرد و افزود:جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود که بتواند در کنار شاخص های اقتصادی بر عنصر دانایی اجتماعی تاکید کند و لازمه این دانایی اجتماعی نیز تولید و توزیع مناسب و مطلوب اطلاعات و در راس آن مطبوعات است.

دادی گفت: نخستین جشنواره مطبوعات محلی استان در رشته های خبر،‌ مصاحبه، طنز، مقاله، گزارش، تیتر، ‌عکس، طراحی و گرافیک،‌ سرمقاله و یادداشت و نقد، روز پنجشنبه شانزدهم دیماه جاری ساعت 9:30 صبح در محل تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار می شود.