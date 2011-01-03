آموزش خانواده در مساجد همدان با استقبال مواجه شد

اسدالله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه رویکرد جدید انجمن اولیا و مربیان همدان با موضوع طرح آموزش خانواده در مساجد با استقبال پدران همراه شده است، اضافه کرد: با توجه به اشتغال پدران و فرصت نداشتن آنان برای بهره مندی از کلاس های رسمی آموزش خانواده درمدارس ، طرح مساجد زمینه مناسبی را برای حضور آنان فراهم کرده است.

احمدی با اشاره به اینکه این رویکرد در تمام شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش استان همدان در حال اجرا است، اظهار داشت: این طرح به صورت مجتمع واحدهای آموزشی در یکی از مساجد محل، اجرا می شود.

رئیس گروه انجمن و اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان همدان گفت: در سال گذشته حداقل یک دوره آموزش خانواده در 70 درصد مدارس تشکیل شد که 120 هزار نفر از اولیا دانش آموزان با آسیب های اجتماعی و مسائل تربیتی و خانوادگی آشنا شدند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح با هماهنگی کارشناس، با صدور ابلاغ برای مدرس آموزش خانواده مسائل تربیتی برای اولیا بیان می شود، گفت: تقدیر و تجلیل از انجمن اولیا ومربیان برتر مدارس به طور غیر متمرکز در شهرستان ها و مناطق استان همدان انجام می شود.

رئیس گروه انجمن و اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان همدان خاطرنشان کرد: این رویکرد جدید باعث افزایش انگیزه مسئولان و روسای انجمن و مدیران مدارس در برگزاری کلاس ها شده است.