ایجاد اردوگاه نگهداری معتادان در لرستان ضروری است

ذبیح الله خدائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اردوگاه های بازپروری برای معتادان پیش بینی شده که ایجاد این اردوگاه ها به عهده دستگاه های دیگری است.

وی با تاکید بر اینکه مجازات معتاد حبس نیست که ما او را روانه زندان کنیم، بیان کرد: معتاد نوعی بیمار است که باید در مکانی مناسب تحت اقدامات درمانی و اصلاحی و تربیتی قرار گیرد که در زندان چنین اقداماتی میسر نیست.

رئیس کل دادگستری استان لرستان یادآور شد: از طرف دیگر وجود معتادان در سطح شهر چهره زشتی به شهرها داده و موجب ناراحتی مردم شده که این امر نیز ضرورت انتقال آنها به اردوگاه ها را اجتناب ناپذیر ساخته است.

خدائیان با تشریح پیامدهای منفی سرگردانی معتادان در معابر عمومی، گفت: این امر موجب شده است که بعضی جرائم نظیر سرقت، توسط همین معتادین صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: مسئولان ذیربط در این زمینه باید نسبت به ایجاد اردوگاه نگهداری و بازپروری معتادان در سطح استان اقدام کنند تا دستگاه قضایی این افراد را جمع آوری و جهت درمان و اصلاح در اختیار آنان قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان ادامه داد: از سوی دیگر کسانی هم که امکان اصلاح آنان نیست با نگهداری در اینگونه مراکز نمی توانند زیانهای متعدد به جامعه وارد کنند.

این سخنان رئیس کل دادگستری استان لرستان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز مدیر کل زندانهای استان لرستان با اشاره به روند رو به رشد افزایش زندانیان مرتبط با مواد مخدر گفت: در حال حاضر 50 درصد از زندانیان موجود در زندانهای استان در رابطه با مواد مخدر است.

محمد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر از آمار زندانیان موجود در زندانهای لرستان 50 درصد به بحث مواد مخدر اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه با وجود تلاشهای زیاد دستگاه قضایی ما شاهد افزایش آمار ورود زندانیان به زندانها هستیم، یادآور شد: با توجه به تراکم جمعیت زندانیان نگهداری این افراد در زندانهای استان با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: این امر موجب شده که اقدامات درمانی و فرهنگی در این بخش نیز با مشکلاتی مواجه شود.