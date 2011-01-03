  هنر
  تئاتر
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

اسدی سرپرست تئاتر مولوی شد

سعید اسدی به عنوان سرپرست مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی دانشگاه تهران یکشنبه 10 دی‌ماه طی حکمی سعید اسدی را به سمت سرپرست مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران منصوب کرد. اسدی مدرس تئاتر و دانشجوی دوره دکترای تخصصی تئاتر پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.

در سوابق مدیریتی اسدی به مواردی چون مدیر گروه نمایش دانشگاه سوره اصفهان و مسئول تئاتر شهرستان‌های اداره هنرهای نمایشی حوزه هنری می‌توان اشاره کرد.

