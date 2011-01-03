یادواره شهدای دانشجو در هویزه/ حضور اساتید در مناطق جنگی

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: وزارت علوم با همکاری بسیج دانشجویی در 16 دی ماه مراسمی به مناسبت یادواره شهدای دانشجو در مناطق جنگی بخصوص هویزه برگزار می کند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: حضور اساتید، دانشجویان و مسئولان دانشگاهها در مناطق جنگی و بازدید آنها از این مناطق و حضور مسئولان، اساتید و دانشجویان در یادواره شهدای دانشجو رنگ و لعابی به فضای فرهنگی دانشگاهها می بخشد.

وی از برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای افزایش آمار حضور اساتید در اردوهای راهیان نور گفت: تقاضای اساتید دانشگاهها برای شرکت در اردوهای راهیان نور زیاد است اما تا به حال آن طور که باید ساماندهی جدی در زمینه اردوهای راهیان نور اساتید صورت نگرفته است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: معتقدیم کار فرهنگی باید در سطوح مختلف دانشگاهی صورت گیرد اساتید دانشگاه از تاثیرگذارترین گروهها در دانشگاهها هستند لذا حضور آنها در یادواره شهدای دانشجو می تواند تاثیر معنوی خود را در دانشگاه نشان دهد.