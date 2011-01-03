پورمحمدی: ظرفیت سینما در اصلاح فرهنگ شهروندی مغفول مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پور‌محمدی به اهمیت به تصویر کشیده شدن معضلات شهری اشاره کرد و گفت: هنر نقشی تعیین کننده در کاهش معضلات شهری دارد و در این میان سینما به عنوان یک رسانه در این زمینه ظرفیت بیشتری دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با یادآوری اینکه تلویزیون همچون سینما در عرصه به تصویر کشیدن معضلات شهری و راهکارهای موجود نقش و تاثیرگذاری بسزایی دارد، گفت: این رسانه به لحاظ تاثیرگذاری و به دلیل آنکه رسانه‌ای عمومی است، تاثیر بیشتری را نسبت به رسانه های دیگر بر مخاطبان دارد.

به گفته پورمحمدی سینما در اصلاح و تقویت فرهنگ عمومی جامعه و فرهنگ شهروندی نقشی خطیر دارد اما متاسفانه در این بخش‌ها و در مسایلی همچون مبارزه با مفاسد و اصلاح ساختار اداری کمتر از ظرفیت های موجود در این زمینه استفاده شده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: رسانه‌ها نیز در عرصه‌های یادشده نقش خطیری دارند اما در این راه آنچنان که باید فعال نبودند و هنر ما نیز به مثابه رسانه ها از آن قاعده مستثنی نبوده است.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی گفت: برخی از سریال‌های تلویزیونی، تاثیرگذاری بسیار بر اقشار مختلف جامعه داشته‌اند اما انتظار ما فراتر از این است و امیدوارم به این امر توجه بیشتری شود.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر اردیبهشت ماه سال 90 در تهران برگزار می‌شود.