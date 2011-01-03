ساخت آزادراه اصفهان-شیراز از امروز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حمید بهبهانی گفت: آزاد راه اصفهان - شیراز که امروز کلنگ احداث آن به زمین زده می شود، به طول 350 کیلومتر خواهد بود که 140 کیلومتر راه را کوتاهتر می کند. این آزاد راه به دو قسمت اصفهان به سده و سده به شیراز تقسیم می شود.

وی افزود: کار احداث این آزاد راه با مشارکت وزارتخانه های راه و ترابری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دو پیمانکار بخش خصوصی و یک بانک انجام خواهدشد که سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

بهبهانی خاطر نشان کرد: آزاد راه اصفهان - شیراز به لحاظ ارتباط بین دو استان تاریخی و توریستی کشور از جایگاه خاصی برخوردار است و فرصت تاریخی برای سرمایه گذارى مضاعف در منطقه ایجاد می کند.

آزادراه اصفهان - شیراز امروز؛ دوشنبه 13 دی‌ماه با حضور وزیر راه و ترابری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان استانی کلنگ زنی می‌شود.

به گفته مسئولان وزارت راه و ترابری، به علت عبور آزاد راه از مناطق بکر و مکان های تاریخی، فرصت سرمایه گذاری مضاعف برای احداث آن ایجاد و موجب توسعه و ارزش افزوده قطب های صنعتی و کشاورزی می شود و تقاضای سنگین عبور و مرور مبدأ - مقصد را با ایمنی حرکت و کاهش قابل ملاحظه زمان و هزینه مواجه می کند.

با احداث این آزادراه بخش مهمی از شاهراه منطقه ای آسیایی از کریدور شمال و جنوب کشور محقق خواهدشد.

وزیر راه و ترابری همچنین طرح جامع حمل و نقل را در مراحل پایانی عنوان کرد و گفت: طرح جامع حمل و نقل کشور مراحل پایانی را می گذراند و به زودی به عنوان یک سند ملی در کشور اجرا می شود.



همچنین هدف از انجام مطالعات طرح جامع حمل و نقل تهیه یک بسته برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر برای تدوین برنامه سالیانه، پنج‌ساله (در افق بیست ساله) ساخت و توسعه هماهنگ زیربناهای حمل و نقل کشور و در راستای اجرایی کردن سیاست های ابلاغی نظام برای توسعه شبکه حمل و نقل کشور است.