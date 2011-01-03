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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۴

جدول تسهیلات خوابگاهی/

شرایط اعطای خوابگاه به دانشجویان روزانه/ اجاره بهای خوابگاه در ترم بهمن

شرایط اعطای خوابگاه به دانشجویان روزانه/ اجاره بهای خوابگاه در ترم بهمن

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تسهیلات خوابگاهی برای دانشجویان روزانه دانشگاههای سراسر کشور در ترم بهمن (نیمسال دوم) را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویانی که از هیچ کمک و یا وام مسکن استفاده نمی کنند، می توانند از خوابگاه دانشجویی استفاده کنند و دانشجویانی که به طور کامل اجاره بهای خود را پرداخت کنند از 20 درصد تخفیف بهره مند می شوند.

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مجاز هستند خوابگاههای مازاد ظرفیت خود را با رعایت سرانه های استاندارد و با نرخ 50 درصد علاوه بر مبلغ اجاره بهای تعیین شده و به ازای دریافت نقدی در ابتدای هر ترم تحصیلی در اختیار سایر دانشجویان شبانه، مهمان، دوره تابستان و دانشجویان بدون شرایط اسکان قرار دهند.

خوابگاه مجردی نیمسال دوم (150 روز)

اطاق 1و 2 نفره

نقدی با 20 درصد تخفیف: 960.000 ریال
غیرنقدی : 1.200.000 ریال

اطاق 5 و 6 نفره

نقدی با 20 درصد تخفیف: 672.000 ریال
غیرنقدی : 840.000 ریال

اطاق 9 نفره

نقدی با 20 درصد تخفیف: 480.000 ریال
غیرنقدی : 600.000 ریال

اطاق 3 و 4 نفره

نقدی با 20 درصد تخفیف: 768.000 ریال
غیرنقدی : 960.000 ریال

اطاق 7 و 8 نفره

نقدی با 20 درصد تخفیف: 578.000 ریال
غیرنقدی : 720.000 ریال

اطاق سالنی

نقدی با 20 درصد تخفیف: 336.000 ریال
غیرنقدی : 420.000 ریال
خوابگاه متاهلی نیمسال دوم (150 روز)

امکانات مستقل

نقدی با 20 درصد تخفیف: 1.920.000ریال
غیرنقدی : 2.400.000ریال 

  

امکانات مشترک

نقدی با 20 درصد تخفیف: 1.344.000ریال
غیرنقدی : 1.680.000ریال

دانشجویان موظف هستند پس از پایان هر نیمسال تحصیلی قطع ارتباط دانشجویی و یا فراغت از تحصیل خوابگاه محل سکونت خود را تخلیه کنند در غیر اینصورت از زمان استنکاف موظف به پرداخت 10 برابر اجاره بها به صورت یکجا خواهند بود.

در صورتی که دانشجو نیمسال اقامت اضافی داشته باشد برای نیمسال اول 50 درصد مبلغ اجاره بها، برای نیمسال دوم 100 درصد مبلغ اجاره بها و برای نیمسال سوم 150 درصد مبلغ اجاره بها را باید پرداخت کند.

کد مطلب 1223839

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