مناطق روستایی شایسته توجه بیشتر در بحث آموزش هستند

به گزارش خبرنگار مهر در میناب، مسعود قانعی فرد صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از آموزشیاران نهضت سواد آموزی با بیان اینکه سواد آموزی نقش ویژه ای را در زمینه کاهش بسیاری ازمشکلات اجتماعی و فقر دارد بیان داشت: نهضت سواد آموزی باید به مناطق روستایی که در گذشته از نعمت آموزش برخوردار نبوده اند توجه بیشتری کرده و تلاش خود را در باسوادی روستائیان مضاعف کند.

وی صدور فرمان امام خمینی مبنی (ره) بر تشکیل نهضت سواد آموزی با هدف از بین بردن بی سوادی در جامعه را نشان توجه ویژه امام راحل به جایگاه سواد و علم در جامعه دانست و ابراز داشت: خدمتگزاران صادقی که در نهضت سواد آموزی به امر آموزش اهتمام دارند در واقع در جهادی بزرگ به امر رهبر و ولی فقیه خود مشغول هستند.

قانعی گفت: اشتغال به امر آموزش به مثابه کار انبیا بوده است و اجر و پاداش بسیار دارد که باید از تمامی فعالان در بخش آموزش به خصوص کسانی که در روستاها خدمت می کنند، تشکر و قدردانی کرد.

وی صریح کرد: شهرستان میناب با 406 نفر آموزشیار، پنج هزار و 220 سوادآموز دارد و 591 کلاس سواد آموزی عملکرد نسبتا خوبی را در حوزه سواد آموزی داشته است.