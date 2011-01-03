۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

راه اندازی سیستم جدید مانیتورینگ در ایستگاه تقلیل فشار گاز خرم آباد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز استان لرستان از راه اندازی سیستم جدید مانیتورینگ در ایستگاه تقلیل فشار گاز خرم آباد برای اولین بار در کشور که از دستگاه تصحیح کننده جهت ارسال اطلاعات استفاده شده ، خبر داد.

علی نجف پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: سیستم مانیتورینگ ایستگاه تقلیل فشار این امکان را به سازمان می دهد که به صورت پیوسته پارامترهایی از قبیل فشار، دما و حجم گاز را رصد کنند.

وی افزود: این تکنولوژی مجهز به سیستم ارسال پیامک است به گونه ای که با ارسال یک پیامک، می توان از آخرین وضعیت ایستگاه مطلع شد و با تعریف نقاط بحرانی چنانچه فشار ایستگاه از حد تعریف شده کمتر شود سیستم به صورت خودکار پیامک هشدار ارسال می کند.

رئیس اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز استان لرستان دیگر مزایا و امکانات این سیستم را قرائت از طریق GSM مودم با هزینه بسیار پایین دانست و ادامه داد: نصب تجهیزات با رعایت استانداردهای بین المللی و در حجم کم بدون نیاز به اتاقک، قابلیت کار در شرایط آب و هوایی بسیار گرم یا سرد، قابل استفاده حقوقی بودن اطلاعات موجود در سیستم از قبیل حجم محاسبه شده گاز و... از دیگر مزایای این سیستم است.

نجف پور افزود: دستگاه های تصحیح کننده در این سیستم در صورت بروز مشکل در سیستمهای مخابراتی به کار خود ادامه می دهند بطوریکه تجهیزات در این هنگام آرشیوگیری را انجام داده و با رفع نقص می توان اطلاعات را بازیافت کرد که این امر به دلیل مجهز بودن تصحیح کننده به باطری مستقل می باشد.

کد مطلب 1223844

