راه اندازی سیستم جدید مانیتورینگ در ایستگاه تقلیل فشار گاز خرم آباد

علی نجف پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: سیستم مانیتورینگ ایستگاه تقلیل فشار این امکان را به سازمان می دهد که به صورت پیوسته پارامترهایی از قبیل فشار، دما و حجم گاز را رصد کنند.

وی افزود: این تکنولوژی مجهز به سیستم ارسال پیامک است به گونه ای که با ارسال یک پیامک، می توان از آخرین وضعیت ایستگاه مطلع شد و با تعریف نقاط بحرانی چنانچه فشار ایستگاه از حد تعریف شده کمتر شود سیستم به صورت خودکار پیامک هشدار ارسال می کند.

رئیس اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز استان لرستان دیگر مزایا و امکانات این سیستم را قرائت از طریق GSM مودم با هزینه بسیار پایین دانست و ادامه داد: نصب تجهیزات با رعایت استانداردهای بین المللی و در حجم کم بدون نیاز به اتاقک، قابلیت کار در شرایط آب و هوایی بسیار گرم یا سرد، قابل استفاده حقوقی بودن اطلاعات موجود در سیستم از قبیل حجم محاسبه شده گاز و... از دیگر مزایای این سیستم است.

نجف پور افزود: دستگاه های تصحیح کننده در این سیستم در صورت بروز مشکل در سیستمهای مخابراتی به کار خود ادامه می دهند بطوریکه تجهیزات در این هنگام آرشیوگیری را انجام داده و با رفع نقص می توان اطلاعات را بازیافت کرد که این امر به دلیل مجهز بودن تصحیح کننده به باطری مستقل می باشد.