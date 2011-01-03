پیش بینی 5 فناوری که 5 سال آینده را متحول خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همه ساله شرکت "آی. بی. ام" در قالب پروژه به نام Next five in five (پنج بعدی در پنج) پنج فناوری را پیش بینی می کند که در پنج سال آینده می توانند عرضه شوند و زندگی انسانها را بهبود بخشند.

در پایان سال 2010 نیز بر طبق روال سالهای گذشته، این شرکت انفورماتیکی به معرفی پنج فناوری که در سال 2015 ارائه خواهند شد پرداخته است.

1- باتریهایی که با هوا کار می کنند: پیش بینی های "آی. بی. ام" نشان می دهد که کیفیت و کمیت باتریها در سال 2015 تا حد قابل ملاحظه ای بهبود خواهد یافت به نحوی که این باتریها 10 برابر باتریهای فعلی دوام خواهد داشت. این بدان معنی است که دستگاههای الکترونیکی بیش از همیشه باریکتر، قابل حمل تر و قویتر خواهند بود.

در حقیقت باتریهای قابل شارژ کنونی به دلیل برخورداری از مواد شیمیایی سمی، خطرات زیادی برای محیط زیست اند. این در حالی است که باتریهای آینده نیازی به مواد شیمیایی سمی نخواهند داشت و برای تامین نیروی خود تنها از اکسیژن استفاده می کند. این پیش بینی احتمالا برپایه مطالعاتی است که در توسعه سیستمهای انرژیهای بادی انجام می شود به طوری که این نیروگاههای بادی می توانند تا پنج سال آینده مینیاتوری و در دستگاههای الکترونیکی کوچک قابل استفاده شوند.

تماسهای هولوگرافیک و حضور از راه دور

2- هولوگرامهای سه بعدی: بی شک مهمترین فناوری که در سال 2010 بیشترین توسعه را داشت فناوری سه بعدی بود. به همین علت کارشناسان "آی. بی. ام" پیش بینی کرده اند که در سال 2015 سیستمهای سه بعدی بیش از امروز در زندگی روزمره انسانها نفوذ خواهند کرد به طوری که علاوه بر تلویزیونهای سه بعدی، تلفنهای همراه هوشمند، کنسولهای بازی و تلفنها نیز مجهز به فناوری سه بعدی خواهند شد. همچنین یک دستگاه خود- سه بعدی نمای بدون عینک و هولوگرافیک که قادر است تصاویر را به صورت 360 درجه سه بعدی نشان دهد می تواند امکان برقراری تماس با تصاویر هولوگرافیک افراد و حضور از راه دور را فراهم کند.

3- گرمای رایانه ها: پایگاههای داده ها و مراکز اطلاعاتی در حال حاضر انرژی بسیار بالایی برای سردکردن رایانه های خود مصرف می کنند و گرمای حاصل از عملکرد رایانه وارد اتمسفر شده و موجب افزایش گرمای جهانی می شود. به همین منظور "آی. بی. ام" پیش بینی کرده است که تا سال 2015 می توان با بهینه سازی این گرما از آن برای گرم کردن خانه ها و ادارات در فصول سرد و یا برای تامین انرژی دستگاههای تهویه و خنک کننده در فصول گرم استفاده کرد.

حسگرها شهروندان را دانشمند می کنند

4- جی. پی. اس شخصی شده: موقعیت یابهای ماهواره ای تا پنج سال آینده می توانند همزمان اطلاعاتی را درباره ترافیک و امکان یافتن بهترین و روانترین مسیر حرکت را جمع آوری کرده و آنها را برپایه عادات کاربر به صورت شخصی شده پردازش کنند. همچنین GPS های آینده می توانند اطلاعاتی را درباره تعداد جای پارک به کاربر ارائه کنند.

5- شهروندان دانشمند: به اعتقاد "آی. بی. ام"، حسگرهای رو به افزایش حاضر در دستگاههای الکترونیکی که در طول روز از آنها استفاده می کنیم می توانند برای جمع آوری اطلاعاتی که برای جامعه علمی و اهداف تحقیقاتی مفید هستند به کار روند به طوری که هر شهروندی با استفاده از این ابزارها می تواند به یک دانشمند تبدیل شود.